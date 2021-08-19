Meriç Köprüsü'nden atlayan köpeği için nehre daldı Metrelerce yükseklikten atlayan köpeği için Meriç Nehri'ne dalıp köpeğini aradı Edirne'de Meriç Nehri Köprüsü'nde ilginç anlar

Edirne’de Meriç Köprüsü'nde metrelerce yükseklikten atlayan köpeği için nehre dalan Mete Aydoğan saatlerce köpeğini aradı.

Edirne’de aracıyla Meriç Köprüsü Seyir Köşkü'ne gelen Metehan Aydoğan, birdenbire metrelerce yükseklikten köpeğinin nehre atladığını gördü ve kurtarmak için nehre daldı.

Edinilen bilgiye göre olay Edirne Meriç Köprüsü'nde yaşandı. Aracıyla Meriç Köprüsü Seyir Köşkü'ne gelen Mete Aydoğan, köpeği "Lili"nin bir anda suya atladığını gördü ve Meriç Nehrine girerek saatlerce köpeğini kurtarmak için nehirde kaldı.

Etraftaki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köpeğini kurtarmak için nehre giren Aydoğan'ın bir süre sürüklendikten sonra köpeğiyle birlikte köprü ayağına tutunduğu görüldü. Ekipler, Aydoğan'ı kurtarmak için çalışmalara başladı. Bölgede bulunan vatandaşlar ise Aydoğan ve köpeğinin üşümemesi için köprü üzerinden ip yardımıyla battaniye uzattı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu nehre bırakılan bot ile Aydoğan ve köpeği AFAD ekipleri tarafından Meriç Nehri'nde kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.