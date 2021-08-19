Hobi olarak başladığı arıcılıkta en büyük destekçisi eşi oldu Tavsiye ile başladığı arıcılık, gelir kapısı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hobi olarak başladığı arıcılıkta en büyük destekçisi eşi oldu Tavsiye ile başladığı arıcılık, gelir kapısı oldu

İHA

Hobi olarak başladığı arıcılıkta en büyük destekçisi eşi oldu Tavsiye ile başladığı arıcılık, gelir kapısı oldu

Edirne’de hobi olarak başladığı arıcılıkta kendini geliştiren 36 yaşındaki Yasin İsmailoğlu, eşinin de desteği ile arıcılıktan para kazanmaya başladı.
Edirne’de yaşayan İsmailoğlu çifti, yaklaşık 10 yıl önce satın aldıkları bahçede hobi olarak başladıkları arıcılık işinde usta haline geldi. Arıları için 23 günde bir işlerinden arta kalan zamanda bahçelerine gelerek bakımlarını yapan çift, hayatlarını bu şekilde sürdürüyor. Hobi olarak başladığı arıcılık işinde en büyük destekçisinin eşi olduğunu söyleyen 36 yaşındaki Yasin İsmailoğlu, bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle eşinden destek istediğini ve bu sayede daha hızlı ve verimli çalışma imkanı bulduğunu ifade etti.

“Eşimin desteği sayesinde işleri büyütmeye karar verdim”
Bel fıtığı rahatsızlığı sebebiyle zorlanan ve eşinden yardım isteyen İsmailoğlu, hobi olarak başladığı arıcılık işini daha fazla büyüterek eşiyle birlikte yapmaya karar verdiklerini söyledi. Eşinin arıların bakımından kovanların taşınmasına kadar birçok konuda kendisine destek olduğunu belirten İsmailoğlu, “Bundan sonra arıcılığı birlikte yapmaya karar verdik. Bal döneminde kovanlar 3040 kiloya kadar çıkıyor. Tek başına bunu kaldırıp indirmek oldukça zor oluyor. Hatta bazen eşim körük yapıyor ya da çıtayı tutuyor. O sırada ben de arıyla ilgilenmiş oluyorum. Bu şekilde işimizi daha hızlı ve verimli yapmış oluyoruz. Eşimin desteği sayesinde 30 kovan arı sayısını seneye 50’ye çıkarmayı hedefliyorum” dedi.
Eşinin sayesinde arıcılığa başladığını söyleyen 32 yaşındaki Ayşegül İsmailoğlu, arıcılıkla ilgili hiçbir bilgisi olmamasına rağmen eşiyle birlikte kurslara katılıp işi öğrendiğini ve şimdi çok keyif alarak yaptığını aktardı.

“Arılara, kızıma bakar gibi bakıyorum”
Arılara bakmanın ve onlarla ilgilenmenin çok keyifli olduğunu belirten Ayşegül İsmailoğlu, arılara çocuğuna bakar gibi baktığını ve zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını söyledi. Arıların günlük ve haftalık bakımlarının yanında ana arı ve yavru kontrollerini yaptığını dile getiren İsmailoğlu, “3 yaşında bir kızım var. Hem onunla hem de arılarla ilgilenmek biraz zor oluyor. Havaların da sıcak gitmesiyle işimizin zorluğu artıyor. Ama buna rağmen arılara da kızıma bakar gibi bakıyorum. Çok keyif alıyorum. İşteki yorgunluğumu burada atıyorum zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Geç saatlere kadar burada arılarla uğraşıyoruz. Eşime destek olmak için başladığım arıcılığı ilerletmeyi düşünüyorum. Ek kazanç sağlamış olduğumuz için o da bizi mutlu ediyor. Zor bir iş olsa da herkesin yapabileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

3 kovan arıyla başladı, 30'a ulaştı
İnşaat işiyle uğraşan ve hobi olarak arıcılığa başlayan Yasin İsmailoğlu, 3 yıl önce babasının arkadaşından heveslenip getirdiği 3 kovan arıyı kurslar ve yakınlarından aldığı destek ile 30’a çıkardı. Yaklaşık 10 yıl önce bir hobi bahçesi satın aldıklarını söyleyen İsmailoğlu, “3 yıl önce babam arkadaşından heveslenip 3 ana arı getirdi. İlk başlarda çok kızdık bu bizim işimiz değil nasıl bakarız dedik. Başlarda öğrenmeye çalıştık bir şey anlamadık. Sosyal medyadan araştırdım ama kovanların başına geldiğimde orda gördüğüm gibi olmadı çok zorlandım. Daha sonra yan bahçede bir abi vardı onun yanına gittim. Ya bana bu arılara bakmayı öğret ya da gel bu arılara da bak dedim. Gide gele onun vesilesiyle bir şeyler öğrendim. Ayrıca kursa da gittim. Sosyal medya video destekleriyle de bu işi öğrendim. 3 kovan arıyla istemeyerek başladığım arıcılığı 30 kovan arıya kadar çıkarttım” şeklinde açıklamada bulundu.

“Bal akım dönemlerini bilmek gerekiyor”
Arıcılığın dışardan bakıldığında "ne olacak ben de yaparım" gibi algılandığını ifade eden İsmailoğlu, "Gittiğimiz kursta da hocalarımız bize buraya 40 kişi gelir ama 3 kişi arıcılık yapar diyerek zor olduğunu söylemişti. Herkes 3 5 tane kovan alayım bahçemde bakayım diye heves ediyor. Ama arı ilgilenmediğin zaman oğula gidiyor bal alamıyorsun sönüyor, bazı hastalıkları var. Bal akım dönemlerini bilmen gerekiyor. Bu her yörede değişiyor. Mesela Trakya’da Temmuz ayı olarak kabul edilir. En çok bal o zaman gelir. Arını balın geldiği zamana hazırlaman lazım. Yoksa etrafında tonlarca bal veren bitki olsa arın güçlü değilse ve bala hazır değilse bal alamazsın. O sene sadece arı çobanlığı yapmış olursun. Bu yüzden özellikle sıcakların artmasıyla bakımları da zorlaşıyor. Haftada 2 defa mutlaka gelip kontrollerini yapmaya çalışıyorum. Ama arının sayısı arttıkça bakımı da o kadar artacaktır” ifadelerine yer verdi.
Bal üretiminde kimyasal ve şeker üretimi kullanmadığını aktaran İsmailoğlu, arı hastalıklarına karşı ise defneyaprağı ve ısırgan otu gibi doğal yöntemlerle mücadele ettiğine değindi.

“İlaçlama dönemlerinde duyuru yapılsın”
Özellikle buğdayda zararlılarla mücadele döneminde yapılan ilaçlama sebebiyle arılarda büyük kayıplar yaşandığını vurgulayan İsmailoğlu, bu dönemlerde Tarım İl Müdürlüğü’nün bir duyuru yapması gerektiğine değindi. İlaçlama yapılacağı zamanlarda birliğe kayıtlı arıcıların da bilgilendirilmesini isteyen İsmailoğlu, bu durumda arıların kapatılması ile hem arıların zehirden etkilenmesinin, hem de çiftçilerin mağdur olmasının önüne geçileceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meriç Köprüsü'nden atlayan köpeği için nehre daldı Metrelerce yükseklikten atlayan köpeği için Meriç Nehri'ne dalıp köpeğini aradı Edirne'de Meriç Nehri Köprüsü'nde ilginç anlar
YEREL HABERLER Meriç Köprüsü'nden atlayan köpeği için nehre ...
Profesörden dikkat çeken sel uyarısı: "Küresel iklim değişikliğinin önüne geçilmezse doğal afetlerle yaşamak durumundayız"
YEREL HABERLER Profesörden dikkat çeken sel uyarısı: "Küresel iklim ...
Piri Reis haritasındaki Gökçetepe Tabiat Parkı´nda tatil imkanı
YEREL HABERLER Piri Reis haritasındaki Gökçetepe Tabiat Parkı´nda ...
Zıpkınkurt ve Öztürk’ten öğrencilere meslek lisesine davet
YEREL HABERLER Zıpkınkurt ve Öztürk’ten öğrencilere meslek lisesine ...
Gurbetçiler hüzünlü dönüş yolunda bagajlarını doldurdu Gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu
YEREL HABERLER Gurbetçiler hüzünlü dönüş yolunda bagajlarını ...
Yaya geçidinde kaza: 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yaya geçidinde kaza: 2 kişi yaralandı
Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı; sürücü gözaltında
YEREL HABERLER Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı; ...
Edirne'nin tarihi köprüleri, asırlardır sellere direniyor
YEREL HABERLER Edirne'nin tarihi köprüleri, asırlardır sellere ...
Kamyona arkadan çarpıp hurdaya dönen otomobildeki çift, yaralandı
YEREL HABERLER Kamyona arkadan çarpıp hurdaya dönen otomobildeki ...
Kazada kopan kolu, 12 saatte dikildi
YEREL HABERLER Kazada kopan kolu, 12 saatte dikildi
Prof. Dr. Yorulmaz: “Okulda çocuklarla yüz yüze gelebilecek herkes aşılanmalı”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yorulmaz: “Okulda çocuklarla yüz yüze ...
Böbrek hastalarına kritik korona virüs uyarısı
YEREL HABERLER Böbrek hastalarına kritik korona virüs uyarısı
Polisten daha fazla kaçamadı
YEREL HABERLER Polisten daha fazla kaçamadı
Sürü sahibi tüfekle 'kurt nöbeti' tutuyor
YEREL HABERLER Sürü sahibi tüfekle 'kurt nöbeti' tutuyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.