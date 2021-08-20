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AK Parti'li Turan: Sınırlarına hakim olan bir ülkeyiz (2) - Yeniden

DHA

AK Parti'li Turan: Sınırlarına hakim olan bir ülkeyiz (2) - Yeniden


Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Afganistan'dan Türkiye'ye gelen göçmenlerle ilgili, "Biz sınırlarına hakim bir ülkeyiz. Kimin, nasıl geldiğini bilen bir ülkeyiz. Geçen sene 500 bine yakın göçmen geldi. Bu çok büyük sayı. Şu an bizim 20´den fazla göç iade merkezimiz var. Tabi ki hatalar, eksikler olabilir ama bunu ulusal mesele gibi Türkiye´nin huzurunu bozacak adımmış gibi değerlendirmeyi doğru bulmuyorum" dedi.   
AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Turan, Edirne'nin Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu´nu makamında ziyaret etti. Ziyarette belediye başkan yardımcıları, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve AK Parti´li belediye meclis üyeleri de yer aldı. Turan, Başkan Helvacıoğlu´nu çalışmalarından dolayı takdir ettiğini belirterek, "Bugün de kendisini ziyaret ederek, bize düşen bir şey var mı, bunu görüşelim istedik. Bize ayrıntılı bir sunum yaptılar. Bize düşen tarafıyla ilgili notlarımızı aldık. Birçok konunun değerlendirmesini yaparak, biz Keşan´ımıza nasıl katkı sağlarız, bunu değerlendirdik. Ankara´ya döndüğümüzde Keşan´a daha fazla değer nasıl katabiliriz, bunu çalıştık. Keşan özel bir şehir. Keşan´ın büyümesi, bölgenin komple ayağa kalkması demek. Keşan son dönemde AK Parti belediyeciliğini 'Cumhur İttifakı'yla birlikte yakaladı. Çalışmalar büyük bir motivasyonla devam ediyor" dedi.
`TÜM SİYASİLERİN SAĞDUYULU OLMASINI İSTİYORUM´
Son dönemde bazı gerekçelerle beraber göçmen meselesinin farklı siyasi yönlerde değerlendirildiğini dile getiren AK Parti'li Turan, şunları kaydetti: 
"Türkiye; ordusu, askeri, polisi kuvvetli bir ülke. Son dönemde göçmen meselesinin çok farklı siyasi saiklerle değerlendirildiğini düşünüyorum, görüyorum. Biz sınırlarına hakim olan bir ülkeyiz. Kimin, nasıl geldiğini bilen bir ülkeyiz. Yanlış yapan, yanlış gelen, kaçan varsa bunların iadesi için de çok büyük bir mesai harcayan bir ülkeyiz. Geçen sene 500 bine yakın göçmen geldi. Bu çok büyük bir sayı. Şu an bizim 20´den fazla Avrupa´daki sayıya yakın neredeyse göç iade merkezimiz var. Tabi ki hatalar, eksikler olabilir ama bunu ulusal bir mesele gibi Türkiye´nin huzurunu bozacak bir adımmış gibi değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Tüm siyasilerin sağduyulu olmasını istiyorum. Türkiye´nin hiçbir temel meselesinde yanında olmayan siyasilerin, başta CHP olmak üzere bu konuda büyük bir istismar politikası yapıldığını düşünüyorum. Başta 'mavi vatan' olmak üzere Libya, Suriye, Azerbaycan gibi temel politikalarımızın hiçbirinde yanımızda olmadılar. Aksine Azerbaycan´da son gelişmelerde `Türkiye´nin orada ne işi var?´ diyebilecek kadar ileri giden bir muhalefet anlayışı oldu. Biz göç gibi bütün dünyanın sorunu olabilecek bir meselede muhalefetin yanımızda olmasını beklemiyoruz zaten ama ithamlarıyla bir politika oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu siyasi bir kavgaya dönüştürülmesini, ülkenin karıştırılmasını çok yanlış buluyorum. Son dönemde İran hattı başta olmak üzere duvar yaptırılması ve askerin artırılması gibi tedbirler alındı. Göç iade merkezlerinde de çok hassas bir çalışma söz konusu. Tüm ilgili bakanlıklarımız gereğini yapmaya çalışıyorlar." DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-08-20 17:46:53

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