1,5 milyondan fazla gurbetçi, ana vatanda hasret giderdi

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)AVRUPA'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yaz tatillerini geçirmek için kara yoluyla Edirne üzerinden ülkeye 1 Haziran'dan bu yana gelen gurbetçi sayısı, 1 milyon 654 bin 449 oldu. Ana vatanda tatillerini yaparak, yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçiler, hasret giderirken, dönüşe geçince sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl gelmeye ara vermek zorunda kaldıkları ana vatana bu sene akın etti. Memleketlerine gelişlerini sürdüren gurbetçilerden izin ve tatillerini tamamlayanlar ise yine kara yoluyla yaşadıkları ülkelere dönüyor. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzebeyli sınır kapılarında dönüşler nedeniyle zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından 1 Haziran'dan bu yana 1 milyon 654 bin 449 gurbetçi ana vatana gelerek, hasret giderdi. İzinlerini tamamlayan gurbetçilerden 1 milyon 186 bin 449 kişi de yaşadıkları ülkelere dönüş yaptı.

GURBETÇİLER BEKLEME PARKINDAN MEMNUN

Gurbetçilerin geliş ve dönüşlerinde yoğunluk oluşturduğu Kapıkule Sınır Kapısı girişinde, Edirne Valiliği tarafından dinlenme parkı oluşturuldu. Zaman zaman 35 dereceyi bulan hava sıcaklığında gurbetçilere içecek ikramında bulunuluyor. Gurbetçiler, burada sıranın kendilerine gelmesini beklerken, çocukları da oyun parkurunda oyunlar oynuyor. Gurbetçiler, parkta dinlenme imkanı bulduklarını belirterek, uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

Ana vatanda tatilini tamamlayıp, Almanya'ya dönen Afriye Karacan, sıcak havaya rağmen bekleme parkında rahatça vakit geçirdiklerini belirtti. Karacan, "Bu yönüyle çok güzel bir yer, devletimizden Allah razı olsun, bizi sıkıntıya sokmadılar. Bunun yanında çay, kahve, soğuk su hepsi ücretsiz ikram olarak veriliyor. Tatilimiz çok güzel geçti. Covid-19 olmasaydı daha güzel geçerdi ama yine de Allah'a şükür" dedi.

Yolculuğun Kapıkule'ye kadar zorlu geçtiğini söyleyen Zeynep Çelik de "Çok zorlu bir yoldan geliyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz, bu nedenle bu ortamdan mutluyuz. En azından arabanın içinde oturup enerjileri düşeceğine burada enerji atmış oluyorlar. Bekleme sıkıntısı oluyor ama bu sıkıntılar her zaman var. Burada yeniden enerji toplamış oluyoruz. Bu incelikten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Almanya'ya dönüş yapan Havva Aydın, "Beklemek zorundayız burada ama bu bir eğlence gibi. Tesis bu nedenle çok güzel. Sıkılmadan, çocuklarımızla bekliyoruz, oyun oynayabiliyorlar. Bu beklemek bizi yormuyor. Böyle hizmetleri görünce çok memnun oluyoruz, gurur duyuyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)

