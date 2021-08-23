Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi belli oldu

EDİRNE,(DHA)Edirne Belediyesi, önümüzdeki yıl 661'incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 27 Haziran 3 Temmuz 2022 tarihleri arasın düzenleneceğini açıkladı.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 660'ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri´ni 1 yıl aradan sonra yaparak geleneği sürdürdüklerini belirterek, 2022 yılında yapılacak 661'inci Kırkpınar´ın da tarihlerini belirlediklerini söyledi. Ülke genelinde 120´ye yakın yağlı güreş yapıldığını kaydeden Gürkan, Güreş Federasyonu ile de görüşerek önümüzdeki yılın yağlı güreş programı kapsamında Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali´nin 27 Haziran3 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılmasının kararını aldıklarını belirtti. Gürkan Kırkpınar Güreşleri´nin 1-2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı´nda gerçekleştirileceğini kaydetti.
Covid-19 tedbirleri kapsamında bu yıl sadece güreşleri yaptıklarını, festival kısmını iptal ettiklerini kaydeden Gürkan, "Covid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde 1 yıl yağlı güreşlerden ve Kırkpınar´dan uzak kaldık. Bu sene ise kısıtlı sayıda seyirci ve salgın tedbirlerine uyarak sadece güreşlerimizi yapabildik. Festival boyutu Kırkpınar´la bir bütün. Ancak bu yıl pandemi nedeniyle festivalimizi yapamadık. Umarım önümüzdeki yıl festival bölümüyle de coşkulu bir Kırkpınar haftası yaşarız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU
2021-08-23 11:07:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.