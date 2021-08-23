Zifte bulanmış halde bulunan kaplumbağa, temizlenerek tekrar doğaya bırakıldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde üzerine zift dökülmüş halde yol kenarında bulunan kaplumbağa duyarlı vatandaşlar tarafından bulundu. Keşan İtfaiye Müdürlüğü ve Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından müdahale edilen talihsiz kaplumbağa, üzerindeki zift katmanından arındırılarak tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre Keşan'da bir vatandaş, yol kenarında bir kaplumbağa buldu ve daha sonra yardım etmeleri için bölge yakınlarında bulunan Keşan İtfaiye Müdürlüğüne götürdü. Burada üzerine su dökülerek temizlenen talihsiz kaplumbağa, daha sonra görevliler tarafından Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Gala Gölü Milli Parkı Şefliğine getirildi. Şeflik personeli tarafından üzerindeki zift katmanından tamamen arındırılarak tamamen temizlenen kaplumbağa tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakıldı.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan paylaşımla temizlenme ve doğaya salınma görüntüleri paylaşılan kaplumbağanın sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, yetkililer kaplumbağanın yürüyerek doğal ortamında yaşamında devam etmesine vesile olan duyarlı davranıp hayat kurtaran hayvan severlere teşekkür etti.

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