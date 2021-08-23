Yasa dışı avcılıkta kullanılan ördek kafesleri imha edildi

Edirne’nin Enez ilçesinde, Gala Gölü Milli Parkı'nda yasa dışı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen kafesler, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi.

Gala Gölü'nde ve çevresinde denetimlerini sürdüren Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Gala Gölü Milli Parkı şefliği ekipleri göl içinde tuzaklanmış, ördek yakalamak için kurulan kafesleri tespit etti.

Yasa dışı avcılık için kullanılan kafesleri inceleyen ekipler, daha sonra bu kafesleri tek tek imha etti.

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