Enez'de yasa dışı avcılıkta kullanılan ördek kafesleri imha edildi



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Enez ve İpsala ilçelerinde bulunan Gala Gölü Milli Parkı'nda yasa dışı ördek avlamak için kullanıldığı tespit edilen kafesler, Keşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından imha edildi.

Gala Gölü Milli Parkı ve çevresinde denetimlerini sürdüren Keşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri yasa dışı ördek yakalamak için göl içinde tuzaklanmış kafesler olduğunu tespit etti. El konulan kafesler daha sonra imha edildi. Ekipler, denetimlerin aralıksız sürdüğünü ve usulsüz avcılığa izin verilmeyeceğini söylediler. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-08-24 10:42:33



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