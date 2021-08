Gurbetçiler, Kapıkule'den güler yüz ve ikramlarla uğurlanıyor

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren ve yaşadıkları ülkelere doğru dönüş yoluna geçen gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı'ndan güler yüz ve ikramlarla uğurlanıyor.

Yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçilerin dönüş yolculukları devam ediyor. Sıla özlemiyle yola çıkan gurbetçiler, ana vatana girişte olduğu gibi yaşadıkları ülkelere dönüşte de yine Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih ediyor.

Edirne Valiliği tarafından oluşturulan bin 200 araçlık ücretsiz otopark alanı gurbetçileri memnun ediyor. Sınır Kapısında oluşturulan dinlenme alanlarında gurbetçilere Osmanlı şerbeti, çay, kahve ve su ikram ediliyor. Oluşturulan alanda gurbetçiler için gönüllü olarak hizmet edenler de yer alıyor. Hasene Teşkilatı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından açılan stantlarda da gurbetçilere çeşitli ikramlar yapılıyor.



Gurbetçiler ikramlardan çocukları ise oyun alanlarından memnun

Araçlarını otoparka bırakan gurbetçi aileler, sıranın kendilerine gelmesini beklerken burada sunulan ücretsiz hizmetlerden faydalanıyor. Gurbetçi ailelerin çocukları ise bekleme sırasında çocuk oyun ve sineme alanında eğlenceli vakit geçirme imkanı buluyor.



"Günde hemen hemen 7 bin arabayı ağırlamaktayız"

Almanya'dan Türkiye'ye temelli dönüş yapan Hasene Gönüllüsü Rabia Eker, "35 yıl Hasene'ye gönüllü olarak hizmet ettim. Burada da tekrardan görev aldım. Burada gurbetçilere yönelik hazırladığımız kolonya, araba kokusu, defter ve kalemden oluşan çantamız var. Ücretsiz olarak gurbetçilere dağıtıyoruz. Gelen giden vatandaşlarımıza burada ücretsiz ikramlarımız var. Onların gözlerindeki o mutluluğu görüyoruz. Kaç saat burada çalışıyoruz ve yorulmuyoruz. Çok teşekkür ediyorlar. Biz hepimiz gönüllü olarak çalışıyoruz. Sabahçı, öğlenci ve gece vardiyamız oluyor. 7/24 hizmet sunuyoruz. Hiçbir arabayı atlamadan her birine çanta vermeye gayret ediyoruz. Günde hemen hemen 7 bin arabayı ağırlamaktayız" şeklinde açıklamada bulundu.



"Bu sunumlar çok harika"

İzmir'den yaşadığı ülke olan Almanya'ya dönen gurbetçi Taylan Acar, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki bekleme sürelerinin böyle güzel geçeceğini düşünmediklerini ve bu sunumların çok harika olduğunu söyledi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nın çok yoğun olduğunu duyduklarını belirten Gurbetçi Acar,"Çok yoğun olduğunu biliyorduk. Ama burada Kapıkule'deki bekleme süremizin böyle güzel geçeceğini düşünmemiştik. Bu sunumlar çok harika. Çocukların sineması, oyun alanları, yemek yeme alanı, anne babaların gezmeleri, camimiz mescidimiz var. Harika olmuş. Çayımızı kahvemizi de içtik. Alanın burada olması çok iyi" dedi.



"Böyle ikramları sadece Türkiye'de gördük"

Başka yerlerde arabanın içinden hareket edemediklerini aktaran Acar, "Gaz fren gaz fren ilerliyoruz. Ama burada arabanı bırakıyorsun sıran kaybolmuyor. Gezebiliyorsun hava alıyorsun. Süper bir 3 saatimiz geçti. Yolculuk Almanya'ya bakalım Bulgaristan ve Sırbistan'da nasıl olacak. Onların sınır kapısını bu kadar güzel beklemiyoruz. Gelişte Hırvatistan üzerinden geldik 4 saat bekledik arabanın içinde. Böyle ikramları sadece Türkiye'de gördük. Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



"Burada insanların her türlü ihtiyaçları karşılanıyor"

Memleketi Kayseri'den yaşadığı ülke Almanya'ya dönüş yoluna geçen gurbetçi Mehmet Uzunlu, "Malum Bulgaristan'dan geçişlerde sıkıntı var. Ama Türkiye'de sıra beklerken çeşitli ikramlar var. Çay, kahve su gibi. Burada insanların her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Güzel. Gayet memnunuz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir imkan. Otoparklar da ücretsiz. İnsanlar gelip sıraya giriyor. Sırası gelen çıkıyor. Ciddi bir yoğunluk yok. İnsanların çok sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum. Burada bu kadar ikram ve her türlü ihtiyacın karşılanmasına rağmen insanların bu şekilde buraları berbat etmesi hiç hoşuma gitmedi. Hiç güzel bir görüntü değil. Herkes çöpünü yerlere atmış" ifadelerine yer verdi.

