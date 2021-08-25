Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesip, bahşiş aldı (2)

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20 LİRA BAHŞİŞ ALDI, 10 KİŞİYE ÇAY ISMARLADI

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, düğün konvoyunun önünü kesip damattan aldığı 20 liralık bahşişle 10 kişiye çay ısmarladı. Helvacıoğlu, düğün konvoyu gibi gelenek ve görenekleri devam ettirdiklerini belirterek, Melis ve Ahmet Ertürk çiftine mutluluklar diledi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-08-25 12:18:07



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