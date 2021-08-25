Edirne'de ATV aracındaki yangın ormana sıçradı (3)

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VALİLİK: AĞAÇ DİKİM PROGRAMINA ALINACAK

Edirne Valiliği, Enez ilçesinin Gülçavuş köyü yakınlarında çıkan orman yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Enez ilçemize bağlı Gülçavuş köyünde ATV aracından çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın 2 helikopter 4 arazöz, 2 grayder, 2 İMA, 2 hizmet vasıta aracı, 1 itfaiye aracı ve 35 Orman Bölge Müdürlüğü personeli tarafından kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında zarar gören saha Keşan Orman İşletme Müdürlüğümüzce 10 gün içerisinde temizlenecek ve yanan saha ivedi ağaç dikim programına alınacaktır" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL-Olgay GÜLER

2021-08-25 18:48:12



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