Yunanistan'ın uygulaması, gurbetçileri Pazarkule'ye yönlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunanistan'ın uygulaması, gurbetçileri Pazarkule'ye yönlendirdi

DHA

Yunanistan'ın uygulaması, gurbetçileri Pazarkule'ye yönlendirdi


Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)ANAVATANDAKİ tatilleri biten gurbetçiler, Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu. Yunanistan'ın, koronavirüs tedbirleri kapsamında AB ve diğer ülke vatandaşlarına haftalık bin 500 kişilik kota uygulayıp, sınırları açması üzerine gurbetçiler Pazarkule Sınır Kapısı'na yöneldi.
Avrupa'da yaşayan anavatandaki tatilleri sona eren Türklerin dönüş yolculukları sürüyor. Çoğunlukla yurt dışına çıkış yapabilmek için Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarını tercih eden gurbetçilerin gümrük sahası önündeki bekleyişleri de yoğunluk nedeniyle uzuyor. Edirne Valiliği'nin geçen hafta çıkışlarını pazar, pazartesi ve salı gününe sarkıtmalarını istediği gurbetçiler, Yunanistan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında AB vatandaşları ile diğer ülke vatandaşlarına haftalık bin 500 kişilik kota uygulayıp, sınırları açması üzerine Pazarkule Sınır Kapısı'na yöneldi.
'PAZARKULE BİZİ RAHATLATTI'
Pazarkule Sınır Kapısı'nda, Kapıkule'ye oranla daha az süre beklediklerini söyleyen gurbetçilerden, çifte vatandaş olanlar kotaya da takılmadıklarını belirtti. Tatilini Sinop'ta geçiren, Almanya'nın Stuttgart şehrine dönen Oğuz Yavuz, daha az beklemek için Pazarkule'yi tercih ettiklerini belirterek, "Tatilimizi erken bitirdik. Aslında daha vardı ama gittiğimizde 5 gün karantinaya gireceğimiz için erken dönelim istedik. Aslında dün çıkmak istiyorduk, fakat baktık ki Kapıkule ve Hamzabeyli'de çok kuyruk var, üzerine lastiğimiz patladı, onu yaptırdık. Bir gece kaldık ve Pazarkule'den çıkış yapmak için buraya geldik. Arkadaş önden bize bilgi verdi, 4,55 saatte buradan geçildiğini söyledi. Biz de o nedenle buraya geldik. Kapıkule yoğun olduğu için burası bizi rahatlattı. Gümrükleri takip etmeden yola çıkamıyoruz" ifadesini kullandı.
VATAN SEVGİSİNİ PLAKASINA YAZDIRDI
Kayseri'den gelip Belçika'ya giden Taner İkiz, aracının plakasıyla dikkat çekti. Memleket sevgisini plakasına 'TC 000001' olarak yazdıran İkiz, "Plakamız özel bir plaka, Türkiye sevdamızdan kaynaklanıyor. Eşimin bana hediyesiydi bu doğum günümde. Görevli memurlar görünce çok beğeniyorlar, aynı zamanda vatandaşlar da. Oldukça fazla iltifat alıyoruz. Türkiye'ye gelmeden önce yeni aldım. Artık devamlı bu plakayı kullanacağım" dedi.
Daha az kullanıldığı için Pazarkule Sınır Kapısı'na tercih ettiğini söyleyen İkiz, "4-5 senedir Pazarkule'den geliyordum zaten. Pandemiden dolayı geçen sene gelmedim. Normalde hep buradan geliyorum, çünkü daha sakin. Vatandaşlarımız Yunanistan'ın istediği evrakları tamamlayamayacağını düşündüğü için buradan geçmiyor. Tahminen Kapıkule, Hamzabeyli ve diğer sınır kapılarına bakarak burada daha az bekliyoruz" diye konuştu.
Tokat'tan gelip Almanya'ya dönen Remzi Yüce de Kapıkule'deki yoğunluk nedeniyle Pazarkule'yi tercih ettiklerini söyleyerek, "Tatilimiz çok çabuk bitti, şimdi dönüş yoluna geçtik. Kapıkule'de çok kuyruk vardı, buraya geldik. 5 saattir burada bekliyoruz. Artık çıkışımız yaklaştı. Şimdiden vatanımızı özlemeye başladık. Gelecek seneyi iple çekiyoruz" ifadelerini kullandı.
1 HAZİRAN'DAN BU YANA 1 MİLYON 744 BİN 749 KİŞİ GİRİŞ YAPTI
Öte yandan verilere göre, 1 Haziran'dan bu yana Edirne'deki tüm sınır kapılarından toplam 1 milyon 744 bin 749 gurbetçi girişi olurken, aynı süre içerisinde ise 1 milyon 391 bin 062 kişi çıkış yaptı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2021-08-26 11:13:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de ATV aracındaki yangın ormana sıçradı (3)
YEREL HABERLER Edirne'de ATV aracındaki yangın ormana sıçradı (3)
Orman yangının sebebi ATV aracı Orman yangınıyla ilgili Valilikten açıklama
YEREL HABERLER Orman yangının sebebi ATV aracı Orman yangınıyla ...
Yananistan’a kaçmaya çalışan 17 kişiden 11’i FETÖ’cü çıktı
YEREL HABERLER Yananistan’a kaçmaya çalışan 17 kişiden 11’i FETÖ’cü ...
Edirne'de ATV aracındaki yangın ormana sıçradı (2)
YEREL HABERLER Edirne'de ATV aracındaki yangın ormana sıçradı (2)
Edirne’de orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Edirne’de orman yangını kontrol altına alındı
Edirne'de ATV aracındaki yangın ormana sıçradı
YEREL HABERLER Edirne'de ATV aracındaki yangın ormana sıçradı
Edirne’de PKK ve FETÖ şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Edirne’de PKK ve FETÖ şüphelileri yakalandı
Meteorolojiden, Marmara için sıcaklık uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden, Marmara için sıcaklık uyarısı
Edirne'de endişe veren görüntüler: Edirne'de kuraklık alarmı kum adacıkları oluştu Kuraklıkla boğuşan Edirne’de, nehirlerde kum adacıkları oluştu
YEREL HABERLER Edirne'de endişe veren görüntüler: Edirne'de kuraklık ...
Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesip, bahşiş aldı (2)
YEREL HABERLER Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesip, bahşiş ...
Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesip, bahşiş aldı
YEREL HABERLER Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesip, bahşiş ...
Edirne'de meralık alanda çıkan yangında binlerce arı öldü
YEREL HABERLER Edirne'de meralık alanda çıkan yangında binlerce arı ...
Afetzedeler için Kastamonu'ya 1 kamyon İpsala pirinci gönderildi
YEREL HABERLER Afetzedeler için Kastamonu'ya 1 kamyon İpsala pirinci ...
Yangında saniyeler içerisinde binlerce arı telef oldu
YEREL HABERLER Yangında saniyeler içerisinde binlerce arı telef oldu
Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri Edirne'de tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri ...
Edirne'de posta güvercinleri final için uçtu, birinciye altın kemer verildi
YEREL HABERLER Edirne'de posta güvercinleri final için uçtu, ...
Edirne’de feci kaza: Bir aile yok oldu
YEREL HABERLER Edirne’de feci kaza: Bir aile yok oldu
Gurbetçiler, Kapıkule'den güler yüz ve ikramlarla uğurlanıyor
YEREL HABERLER Gurbetçiler, Kapıkule'den güler yüz ve ikramlarla ...
(ÖZEL) Kuraklık ayçiçeğini vurdu Yaşanan 91 yılın en kurak dönemi tarımda etkisi sürdürüyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kuraklık ayçiçeğini vurdu Yaşanan 91 yılın en ...
Enez'de yasa dışı avcılıkta kullanılan ördek kafesleri imha edildi
YEREL HABERLER Enez'de yasa dışı avcılıkta kullanılan ördek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.