Bahşiş için canını hiçe saydı

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Edirne’de trafikte seyir halindeki düğün konvoyunun önüne atlayan çocuk, bahşiş alamayınca aynaya tutunarak, canını metrelerce tehlikeye attı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yolda seyir halinde bulunan gelin arabasını gören bir çocuk koşarak aracın önünü kesti. Akan trafikte canını hiçe sayarak gelin arabasının peşinden koşturmaya devam eden çocuk, bahşiş alamayınca bu kez arabanın aynasına tutunarak koşmaya devam etti. Çocuğa çarpmamak için manevra yapan araç trafikte zor anlar yaşadı. Yolda bulunan diğer araç sürücüleri de kornalarına basarak tepki gösterdi.

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