Kapıkule, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarında yoğunluk günlerdir sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapıkule, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarında yoğunluk günlerdir sürüyor

İHA

Kapıkule, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarında yoğunluk günlerdir sürüyor

Yıllık izinlerini Türkiye’de geçiren gurbetçilerin dönüş yolundaki Kapıkule, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarında oluşturduğu yoğunluk, günlerdir devam ediyor. Gurbetçiler, kendilerine sunulan çeşitli ikram ve imkanlar dolayısıyla Edirne Valiliğine teşekkür etti.
Yıllık izinlerini Türkiye’de tatil yaparak geçiren Avrupalı Türklerin Edirne’deki Sınır Kapılarındaki dönüşleri, yoğun bir şekilde devam ediyor. Memleket özlemleri sonrası geri giden gurbetçiler, dönüş yolunda Edirne’de bulunan Kapıkule, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturdu.

“Gurbetçiler Bulgar ve Yunan sınırında sorun yaşıyor”
Fransa’ya dönen gurbetçilerden Yusuf Şahin, Yunanistan’ın ve Bulgaristan’ın kendi ülkelerinde ve sınır kapılarında Türk gurbetçiler için sorun çıkarttıklarını, kendilerinin ise çaresiz bir şekilde bu duruma katlandıklarını söyledi. Şahin, saatler süren bekleyişlere bir çözüm bulunmasının gerektiğini söyledi.
Kapıkule’deki ücretsiz otopark ve ikramlardan çok memnun olduklarını belirten gurbetçi Şahin, “Edirne Valiliğinin bizim için burada yaptığı hazırlıklardan çok memnunuz. Eskiden bizim çöplerimiz olsun, çay ve su gibi ihtiyaçlarımız karşılanmıyordu ama şuan valiliğin yapmış olduğu sağlık hizmeti olsun, buradaki ikramlar olsun ve buradaki yetkililerin insanları yönlendirmesi çok güzel oldu. Bu konuda çok memnunuz, Allah razı olsun. Bizim buradaki yoğunluk yaşama sıkıntımız Yunanistan ve Bulgaristan’dan dolayı kaynaklanıyor. Yunanistan ve Bulgaristan’ın Türk vatandaşlarına karşı çifte standartlarından dolayı biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Yunanistan ve Bulgaristan yetkililerin, Türk insanına uygulamış olduğu çifte standarttan dolayı biz veryansın ediyoruz. Onlar bize bu sıkıntıları çıkarıyor. Kapıkule’yi geçtikten sonra vatandaşlar tek tek aranıyormuş ve vatandaşın yıllık olarak memleketten götürmüş olduğu peynir, zeytin ve sür ürünlerine bile el konulduğuna dair haberler duyuyoruz. Bu süt ürünlerini bir müddet sonra da Yunanistan’da ve Bulgaristan’da hepsi biriktikten sonra kendi araçlarını yüklenip götürüldüğünü biliyoruz. Yani bizim yurdumuzdan götürmüş olduğumuz bazı ürünlerin Yunanistan ve Bulgaristan’a ne gibi sıkıntısı olabilir. Bizim götürmüş olduğumuz ürünlerimiz, Yunanistan ve Bulgaristan’dan sonra diğer ülkelerin girişlerinde herhangi bir sıkıntı çıkarmıyor da sadece bu 2 ülkeye mi sıkıntı oluyor. Yunanistan ve Bulgaristan’ın yaptığı çifte standartlık artık bize yeter dedirtecek bir noktaya getirmiştir. Bize her yerde sıkıntı çıkarıyorlar. Yani biz bunlardan bıkmış durumdayız bir an evvel yetkililerimiz, bu çaresizliğimize bir çare bulsunlar çünkü biz çaresiz kaldık” dedi.

"Valizlerimizi açıp dağıtıyorlar”
Hollanda’ya dönen gurbetçi İlyas Tetik ise, Konya ve Trabzon’da tatilini geçirdiğini ve Türkiye’nin sınır kapılarında problem olmadığını ama Bulgaristan ve Sırbistan gümrük kapılarında kendilerini beklettiklerini, valizlerinin açıp dağıttıklarını, o şekilde bırakmalarının kendileri için problem çıkarttıklarını belirtti. Ayrıca Edirne Valiliğin Kapıkule’deki hizmetlerinin kendileri için hazırladıkları imkanlar için çok mutlu olduklarını, oluşturulan park alanları, oturma alanları ve kurulan stantlardaki çay, kahve, su ve Osmanlı şerbeti gibi ikramların kendilerini çok memnun ettiğini ifade etti. Tetik, imkanlardan dolayı Edirne Valiliğine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tek tek araç sürücülerine hayat kurtaracak kuralları hatırlattı
YEREL HABERLER Tek tek araç sürücülerine hayat kurtaracak kuralları ...
Arama yapılan mahallede çöp kutusundan bile uyuşturucu çıktı Keşan’da sahte alkol ve uyuşturucu satışına operasyon: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Arama yapılan mahallede çöp kutusundan bile ...
Kapıkule'de çıkış için sıra bekleyen gurbetçiler, dev ekrandan maç izledi
YEREL HABERLER Kapıkule'de çıkış için sıra bekleyen gurbetçiler, dev ...
Kapıkule'de çıkış için sıra bekleyen gurbetçiler, dev ekrandan maç izledi
YEREL HABERLER Kapıkule'de çıkış için sıra bekleyen gurbetçiler, dev ...
Gurbetçilere Kapıkule'de maç keyfi Edirne Valiliğinden gurbetçilere büyük jest Gurbetçiler Kapıkule'de dev ekranda maç keyfi yaşadı
YEREL HABERLER Gurbetçilere Kapıkule'de maç keyfi Edirne ...
Edirne´de uyuşturucu ve sahte içki operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Edirne´de uyuşturucu ve sahte içki operasyonu: 1 ...
"Boşluk ve Varlık" adlı kişisel seramik sergisi çevrimiçi ortamda gerçekleşti
YEREL HABERLER "Boşluk ve Varlık" adlı kişisel seramik sergisi ...
Bahşiş için canını hiçe saydı
YEREL HABERLER Bahşiş için canını hiçe saydı
Gümrükte gurbetçilerin dönüş çilesi Bulgaristan tarafındaki uzayan işlemler çileye dönüşüyor
YEREL HABERLER Gümrükte gurbetçilerin dönüş çilesi Bulgaristan ...
Yunanistan'ın uygulaması, gurbetçileri Pazarkule'ye yönlendirdi
YEREL HABERLER Yunanistan'ın uygulaması, gurbetçileri Pazarkule'ye ...
Edirne'de ATV aracındaki yangın ormana sıçradı (3)
YEREL HABERLER Edirne'de ATV aracındaki yangın ormana sıçradı (3)
Orman yangının sebebi ATV aracı Orman yangınıyla ilgili Valilikten açıklama
YEREL HABERLER Orman yangının sebebi ATV aracı Orman yangınıyla ...
Yananistan’a kaçmaya çalışan 17 kişiden 11’i FETÖ’cü çıktı
YEREL HABERLER Yananistan’a kaçmaya çalışan 17 kişiden 11’i FETÖ’cü ...
Edirne'de ATV aracındaki yangın ormana sıçradı (2)
YEREL HABERLER Edirne'de ATV aracındaki yangın ormana sıçradı (2)
Edirne’de orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Edirne’de orman yangını kontrol altına alındı
Edirne'de ATV aracındaki yangın ormana sıçradı
YEREL HABERLER Edirne'de ATV aracındaki yangın ormana sıçradı
Edirne’de PKK ve FETÖ şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Edirne’de PKK ve FETÖ şüphelileri yakalandı
Meteorolojiden, Marmara için sıcaklık uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden, Marmara için sıcaklık uyarısı
Edirne'de endişe veren görüntüler: Edirne'de kuraklık alarmı kum adacıkları oluştu Kuraklıkla boğuşan Edirne’de, nehirlerde kum adacıkları oluştu
YEREL HABERLER Edirne'de endişe veren görüntüler: Edirne'de kuraklık ...
Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesip, bahşiş aldı (2)
YEREL HABERLER Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesip, bahşiş ...
Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesip, bahşiş aldı
YEREL HABERLER Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesip, bahşiş ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.