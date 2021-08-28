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Aynı daire başka öğrencilere de kiralanmış Öğrencilere okul öncesi ‘ucuz ev’ tuzağı

İHA

Aynı daire başka öğrencilere de kiralanmış Öğrencilere okul öncesi ‘ucuz ev’ tuzağı

Merkez nüfusunun yaklaşık 4’te birini öğrencilerin oluşturduğu öğrenci kenti Edirne’de, bir evin 56 kişiye kiralanmasıyla dolandırıcılık olaylarının artmasına ve ev sahiplerinin kira fiyatlarında yüzde 50 artış yapmalarına sitem eden Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, uyarılarda bulundu.
Trakya Üniversitesi’ne bağlı yerleşkelerde yaklaşık 40 bin öğrencinin örgün eğitim gördüğü merkez nüfusu 180 bin olan Edirne’de, kiralık ev fiyatlarında yüzde 50 artış yaşandı. Yaşanan zam artışıyla birlikte öğrenciler, veliler ve emlakçılar zor günler yaşıyor. Kiralarda yaşanan fiyat artışını fırsat bilen dolandırıcılar da, internet üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırmaya başladı. Başkalarının evlerini internet sitelerinde daha ucuz fiyata kiralık ev olarak paylaşan dolandırıcılar, evi kiralayan kişiden kapora aldıktan sonra kayıplara karışıyor.

"Evi görmeden para vermeyin, aynı ev 56 kişiye kiralanıyor"
Önümüzdeki günlerde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kiralık evlerde ihtiyaç patlaması yaşanacağını söyleyen Trak Feda, her sene bu sezonda merdiven altı emlakçıların ortaya çıktığını belirten Feda, dolandırıcılık olaylarına da vurgu yaptı. İnternet üzerinden yapılan görüşmelerde ve yapılan kapora ödemelerinin dolandırıcılıkla sonuçlandığını önemle ifade eden Feda, aynı evin 56 kişiye kiralandığı yönünde şikayetler oluştuğunu açıkladı. Feda, "Bu anlamda çok dolandırıcı ve mağdur var. Ev kiralamak isteyenler internet sitesi üzerinden, evi, ev sahibini görmeden uzaktan para göndermesinler, doğruluğundan emin olsunlar" dedi.

“Öğrenciyi ticari amaç görmeyelim, sahip çıkalım”
Feda, “Edirne’de kiralık evlerin fiyatlarında en az yüzde 50 artış yaşandığını açıklayan Feda, 1 artı 1 bir evlerin bin 500 TL’ye, 2 artı 1 evlerin 2 bin TL’ye ve 3 artı 1 evlerin 3 bin TL’ye kiralandığını vurguladı. Edirneli vatandaşlara öğrencilere sahip çıkmaları çağrısında bulunan Feda, “Gelen çocuklarımız bizim evlatlarımız. Gelen öğrenciyi bir ticari amaç olarak görmeyelim. Çoğumuzun çocuğu başka illerde okumakta biraz empati yapmamız gerekiyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi sahiplenelim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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