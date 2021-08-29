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Edirne'de Afgan göçmen akınına karşı önlemler artırıldı

DHA

Edirne'de Afgan göçmen akınına karşı önlemler artırıldı


Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,(DHA)AFGANİSTANLI göçmenler, sosyal medya üzerinden, 'Yunanistan sınır kapılarını açtı' duyurusu ile paylaşımların yapılmasının ardından, Edirne'ye akın etmesi ile birlikte, kentte güvenlik tedbirleri artırıldı. Jandarma ve polis ekipleri kent girişi ve Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı yolunda araçları kontrol ederek geçişlerine izin verirken, yapılan kontrollerde yakalanan göçmenler geldikleri illere geri gönderiliyor.
Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan daha önce Türkiye'ye gelen göçmenler arasında sosyal medya üzerinden, 'Yunanistan, Edirne'de sınır kapılarını açtı. Sınır  kapıları, 28-31 Ağustos tarihleri arasında açık tutulacak'  paylaşımlarıyla söylentiler hızla yayıldı. Paylaşımları okuyan bazı Afganistanlılar, söylentilere inanarak, daha iyi bir yaşam için  Avrupa umuduyla Edirne'ye akın etti. Büyük bir umutla sınır kente akın eden Afgan göçmenler, Yunanistan'ın kapıları açmadığını görünce umutları Edirne'de, son buldu.
ÇOK SAYIDA AFGAN YAKALANDI
Edirne'de yaşanan gelişmelerin ardından güvenlik güçleri denetimleri artırdı. Jandarma ve polis ekipleri, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında, yaptığı denetimlerde çok sayıda Afganistanlı göçmen yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nden Pazarkule Sınır Kapısı'na giden kara yolunda önlem alarak, gelen göçmenleri geri çevirdi. İl girişinde de polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak, gelen araçlar üzerinde uygulama yaptı. Otogar ve yolcu otobüsleri içinde Afganistanlı göçmenlerin kentte girmeleri önlendi. Göçmenlerin bir kısmı yaşadıkları illere geri dönerken bir kısmı da kentte bekleyişlerini sürdürüyor.
SÖYLENTİYE İNANIP EDİRNE'YE GELDİLER
Yunanistan'ın kapılarını açtığı söylentisine inanarak Avrupa'da yaşam umuduyla Edirne'ye gelen Afganistan uyruklu Nurullah Vahip, "Yunanistan sınır kapılarını açtığı paylaşımı yapıldı biz de bunun için Edirne'ye geldik. Avrupa'ya gidip orada yaşamak istiyorum. Ben de Pazarkule Sınır Kapısı'na gittim ve kapının kapalı olduğunu gördük. İstanbul'dan taksi tutup buraya geldik. Daha önce Yunanistan'a kaçak geçtim ve orada beni yakalayıp geri gönderdiler. Şimdi tekrar Yunanistan'a gitmek istiyorum" dedi.
Afganistanlı Şehmuz Kavaka da, "Bize Yunanistan'ın sınır kapısının açıldığını söylediler, bu yüzden Edirne'ye geldik. Amacım Yunanistan'a oradan da Avrupa ülkelerine geçiş yapmak. Yapılan paylaşımın gerçek olmadığını gördük ama gelmiş bulunduk. Arkadaşlarımla birlikte Yunanistan'a gitmek istiyoruz" diye konuştu.
Öte yandan Yunan güvenlik güçlerinin sınırda tedbirlerini artırdığı görüldü. Yunanistan'ın sınırda yükselen dikenli telleri artırıp, devriyeleri sıklaştırdığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-08-29 09:54:08

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