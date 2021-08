Trakya'da zafer coşkusu

EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ, (DHA) 30 AĞUSTOS Zafer Bayramı Trakya'da coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de düzenlenen törenlerle kutlandı. Edirne'deki ilk tören Atatürk Anıtı'nda çelen sunumuyla başladı. Törene Vali Vali Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar Talatpaşa Caddesi üzerinde devam etti. Törende konuşan Tank Binbaşı Caner Aktay, 30 Ağustos'un Türk ordusunun eşsiz zaferini simgelediğini dile getirerek şunları söyledi:

"Türk milleti, varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 99 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretle yeniden dirilerek topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zafer, her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir. Bu büyük zafer ile düşmana son darbe de vuruldu. Kazanılan zaferi muhteşem kılan unsur, harbin kadın, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekün bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır. Türk ulusu bu meydanda da ulu önderinin liderliğinde alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. Bu zaferle Türk ulusunun son neferine kadar yok edilmedikçe Türk'ün istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeri ile değil milletiyle topyekün savaştığı bir kez daha ispatlanmıştır. Bugün dünyanın sayılı güçlerinden olan silahlı kuvvetlerimiz her zaman, her yerde ve şartta verilecek görevleri ifa etmeye hazırdır. Milli egemenlik, milli şuur ve tam bağımsızlık esasına dayanan Atatürk ilkeleri bugüne kadar olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimize rehber olmaya devam edecektir."

Konuşmanın ardından 54'üncü Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler alandan geçiş yaptı. Törende vatandaşlar, geçiş yapan askerlere alkışlarıyla destek verdi.

Keşan ilçesindeki kutlamalar ise Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Askeri geçit töreni ve polis yunus timlerinin gösterisi yoğun ilgiyle takip edildi.

TEKİRDAĞ'DA GEÇİT TÖRENİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Büyük Zafer Tekirdağ'da da büyük coşkuyla kutlandı. Eski valilik binası önündeki tören çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sahil orduevi önünde devam eden programda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şahin Yanilmez, vatandaşların bayramlarını kutladı.

Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı envanterindeki araçların geçiş töreni gerçekleştirildi. Tek tek araçların tanıtıldığı törende motosikletli yunus ekipleri, kontrolündeki motosikletler üzerinde ayağa kalkarak Türk Bayrağı açtı. Törene katılan vatandaşlar, geçit törenlerini ilgiyle izledi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de vatandaşlar törenlere büyük ilgi gösterdi. Ellerine Türk bayraklarını alan vatandaşlar, bayramı coşkuyla kutladı.

Kırklareli'deki kutlamalar, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Osman Bilgin, Garnizon Komutanı Albay Tahir Savran, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, araç ile vatandaşları selamladı. Ardından resmi geçit töreni düzenlendi. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla geçiş törenini ilgiyle izledi.

