Çarpışmanın etkisiyle motordan savrulan kasksız sürücü ağır yaralandı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne’de ciple çarpışan kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının gerçekleştirileceği tören alanında törene dakikalar kala meydana geldi. Trafik akışının kontrollü olarak sağlandığı caddede N.T. yönetimindeki 22 NN 598 plakalı motosiklet ile A.Ö. idaresindeki SN MF 7777 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan kasksız motosiklet sürücüsü A.Ö. başından ağır yaralandı. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Cip sürücüsü N.T.’de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.