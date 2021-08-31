Edirne'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gazimihal mevkiinde meydana geldi. M.O.'nun kullandığı 03 AAH 813 plakalı Volkswagen markalı otomobil, Gazimihal mevkiinde H.P. idaresindeki 39 UH 800 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı.

Kazada, H.P.'nin aracında yolcu olarak bulunan G.P. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.