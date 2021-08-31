Edirne'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Edirne'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gazimihal mevkiinde meydana geldi. M.O.'nun kullandığı 03 AAH 813 plakalı Volkswagen markalı otomobil, Gazimihal mevkiinde H.P. idaresindeki 39 UH 800 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı.
Kazada, H.P.'nin aracında yolcu olarak bulunan G.P. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.