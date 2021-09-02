Edirne’de yağışlı havada midibüs yoldan çıktı: 8 yaralı

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Edirne’nin yağışlı hava beraberinde kaza getirdi, yoldan çıkan midibüs devrildi, 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün GeliboluKeşan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinde seyir halinde olan M.E. idaresindeki midibüs, yağışlı havanın da etkisiyle Mahmutköy kavşağında kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, orta refüje devrildi.

Kazanın haber verilmesi üzerinde bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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