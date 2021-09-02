Minibüs devrildi; 8 yaralı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.
Kaza, KeşanGelibolu karayolu Mahmutköy Kavşağı´nda meydana geldi. Gelibolu´dan, Keşan yönüne giden M.E. yönetimindeki 59 ZM 640 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, minibüsteki 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-09-02 15:38:32
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