FETÖ şüphelisi doktora gözaltı

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Edirne’de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda bir doktor gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde doktor E.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen baskınla gözaltına alınan şüpheli E.E. emniyete götürüldü. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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