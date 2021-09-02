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Katıldığı yarışmada hastalığını açıklayan akademisyen Başak, hayatını kaybetti (2)

DHA

Katıldığı yarışmada hastalığını açıklayan akademisyen Başak, hayatını kaybetti (2)


GÖZYAŞLARI ARASINDA UĞURLANDI
Hayatını kaybeden Başak Bozan için görev yaptığı Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer ile birlikte mesai arkadaşı akademisyenler, çalışanlar ve öğrenciler katıldı. Okunan duaların ardından konuşan Prof. Dr. Zafer, "Başak Bozan arkadaşımız üniversitemizde çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Üniversitemizin, Edirne'mizin başı sağ olsun. Ailesine sağlık sabır diliyorum" dedi.
Bozan'ın öğretim üyesi arkadaşı Gülperi Gücüyener de "Sevgili Başak, renkli kişiliğin ve renkli sohbetinle, kültür ve sanat alanında engin bilgin ve tertemiz kalbinle hepimizin hayatına dokundun. Bedenen artık bir arada olamasak da izlere bıraktığın güzel anılarla daima aramızda olacaksın. Ruhun şad, mekanın cennet olsun" diyerek gözyaşları döktü.
Okunan duaların ardından Bozan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere İskenderköy'e götürüldü. Başak Bozan'ın evinde helallik alınması sırasında yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Bozan, köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bozan'ın yakınları, mesai arkadaşları ve köylüler ile sevenleri katıldı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU
2021-09-02 18:57:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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