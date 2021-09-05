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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne’de ormanlık alanda korkutan yangın

İHA

Edirne’de ormanlık alanda korkutan yangın

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların erken müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Uzunköprü ilçesi Ördekli Göl mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar alevlere müdahale ederek, itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 5 dönümlük alan yandı.
Yangına erken müdahale edilmesiyle büyük bir felaketin önüne geçilmiş oldu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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