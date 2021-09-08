Ahırda, akıma kapılan 2 büyükbaş hayvan öldü

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ahırda elektrik akımına kapılan boğa ile inek öldü.
Keşan ilçesine bağlı Kadıköy'de Mümin Kurt'a ait ahırda elektrik akımına kapılan boğa ile inek öldü. Durumu fark eden Mümin Kurt'un eşi Hülya Kurt, ahırdaki diğer 5 hayvanın da akıma kapılmaması için elektrik şalterlerini indirdi. Kurt, daha sonra jandarma ve TREDAŞ ekiplerine haber verdi. Jandarma ahır çevresinde güvenlik önlemi alırken, TREDAŞ ekipleri elektrik akımını keserek onarım yaptı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-09-08 11:14:15
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