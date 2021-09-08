Baskına gelen polisleri gördü, uyuşturucu dolu poşete attı Polisi görünce uyuşturucu dolu poşeti klozete attı, üzerine sifon çekti

Edirne’nin Keşan ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı düşünülen bir eve polis baskın yaptı. Ekiplerin geldiğini fark eden şüpheli, evdeki uyuşturucu dolu poşeti tuvalete atıp, üzerine sifon çekerek kurtulmak istedi.

Keşan'da İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar çerçevesinde Narkotik Suçlara Mücadele Grup Amirliği ekipleri belirlenen bir adrese baskın yaptı. Alınan karar doğrultusunda, İ.D. isimli bir şahsın evine arama yapmak üzere giren ekipler, o anda şüphelinin eşi G.D.'nin elindeki bir poşeti klozete attığını fark etti. Klozetin sifonunu çeken G.D.'ye müdahale eden ekipler, tuvalet giderinden satışa hazır kilitli poşetler içerisinde 4.46 gr. eroin, 1.24 gr. metamfetamin, 2 adet tablet ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 795 TL para çıkardı.

Konuyla ilgili olarak G.D. yakalanarak gözaltına alınırken, hakkında uyuşturucu madde satışı yapmak suçundan soruşturma başlatıldı. Evde bulunamayan diğer şüpheli İ.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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