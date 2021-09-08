Yunanistan sınırında yakalanan eski Sayıştay denetçisi tutuklandı

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Edirne'de eşiyle birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski Sayıştay denetçisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü mevkisinde 1. derece askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin yaptıkları kontroller kapsamında Türkiye’den Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi eski Sayıştay denetçisi M.I. tutuklandı, eşi M.I. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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