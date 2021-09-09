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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vatandaşlara uygulamalı ilk yardım eğitimi İlkyardımın önemi düzenlenen etkinlikle anlatıldı

İHA

Vatandaşlara uygulamalı ilk yardım eğitimi İlkyardımın önemi düzenlenen etkinlikle anlatıldı

Türkiye genelinde valilikler bünyesinde açılan ilk merkez olma özelliğini de taşıyan “Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYEMER) tarafından vatandaşlara uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.
‘Dünya İlkyardım Günü’ kapsamında farkındalığı arttırmak için etkinlik düzenlediklerini söyleyen Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, ilk yardım eğitimi konusunda Edirne’nin çok iyi olduğunu ve bin kişiye yakın ilk yardım sertifikalı eğitilmiş insan bulunduğunu ifade etti. Saraçlar Caddesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte maketlerle bazı ilkyardım uygulamaları hakkında bilgi verildi. Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal’ın da katıldığı etkinlik vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Üç günlük bir eğitim alana sertifika veriliyor
Edirne’nin en yoğun olduğu bölgede Saraçlar Caddesi’nde etkinlik yaptıklarını belirten Vali Yardımcısı Ali Uysal, “2019 yılının Ekim Ayı yaklaşık 2 yıl önce Valimiz Sayın Ekrem Canalp’in büyük özverisi ve talimatıyla biz Türkiye’de valilikler bünyesinde ilk ve tek olan ilk yardım eğitim merkezini 112 Acil Çağrı Merkezi binasında hizmete açtık. Burada ilk önce bir eğitmenimiz Ayten Hanım öncülüğünde başladık. Şu anda 2 eğitmenimiz kendileri 25 yıllık tecrübeli dünya standartlarında eğitim veren arkadaşlar. Şu anda bin kişiye yaklaştık. Üç günlük bir eğitim oluyor. Eğitim sonunda bir yazılı sınavla sertifika almaya hak kazanan ilk yardım eğitimcileri, resmi olarak mevzuatsa anlamda hiçbir sıkıntı olmadan her yerde ilk yardımda bulunma yetkisi var. İlk yardımının eğitiminin önemini anlatmaya gerek yok. Her yerde şunu duyuyoruz sokakta yürürken kalp krizi geçirdi, otobüste kalp krizi geçirdi. Bizim Türkiye’de ilk müdahale ekiplerimizden 112 Acil Çağrı Merkezimiz 1 dakikadan çok daha kısa sürede refleks verip olay yerine geliyor. Bu konuda ne kadar iyi olsak da 112 anlamında dünya standartlarında hizmet veriyoruz. 35 dakikayı buluyor. 35 dakika yaşamsal derecede önemli” ifadelerine yer verdi.

“Edirne bu konuda Türkiye’de tektir”
İlk yardımın hayat kurtardığını söyleyen Vali Yardımcısı Uysal, Edirne’nin ilk yardım konusunda Türkiye’de tek olduğunu vurguladı. Edirne’de bin kişiye yakın sokakta dolaşan ilk yardım sertifikalı eğitilmiş insan olduğunu aktaran Uysal, Başta kolluk güçleri, emniyet, jandarma, diğer kamu kurumlardan çalışanlar ve halktan kim isterse bu eğitimleri ücretsiz olarak verdiklerini ifade eden Uysal, Türkiye’deki valilikler bünyesinde ilk ve tek olan bir merkeze sahip olduklarını söyledi.
Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Ayten Sünnetçiler de eğitim almak isteyen vatandaşların valiliğin sayfasından başvuru yapabileceğini ifade etti.
22 Ekim 2019 tarihi itibariyle 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasında hizmet vermeye başlayan Edirne Valiliği İYEMER tarafından, halka yönelik ücretsiz olarak temel ilk yardım eğitimleri veriliyor ve Bakanlık onaylı sertifikalı, gönüllü İlkyardımcılar yetiştirilmeye devam ediliyor.

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