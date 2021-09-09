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Edirne’de 44 kiloluk yayın balığı yakalandı

İHA

Edirne’de 44 kiloluk yayın balığı yakalandı

Edirne'de amatör balıkçı, Meriç nehrinde 44 kilo ağırlığında yayın balığı tuttu.
Edirne’nin Meriç ilçesi Meriç nehrinde gece gece balık acına çıkan Metin Tuna’nın oltasına sabaha karşı düşen 44 kiloluk yayın balığını takıldı. Metin Tuna ve arkadaşlarının yaklaşık 15 dakika uğraşları sonucunda sudan çıkarılan yayın balığı, bu sezon Meriç’te tutulan en büyük balık oldu.

Hatıra fotoğrafı çekildi
Meriç nehrinde olta ile tuttuğu balığı aracıyla kent merkezine getiren Metin Tuna, balığı aracın bagajından çıkarken de zorlandı. Kendi boyundan uzun balıkla fotoğraf çekilen Tuna, caddeden geçen meraklıların, balığı nerden tuttunuz sorusuna ise ‘yer söylenmez’ diye cevap verdi.

Kilosunu 35 TL'den satı
Bir süre cadde de tuttuğu balığı sergileyen Metin Tuna, daha sonra balığı aracının bagajına koyarak evinin yolunu tuttu. Tuna, daha sonra yayın balığını Meriç ilçe esnafına kilosunu 35 TL’den sattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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