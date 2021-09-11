Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde köpeğin boğazına kaçan olta iğnesi, ameliyatla çıkarıldı.
Keşan´a bağlı Danişment köyü sahilinde vatandaşlar bir köpeğin ağzından misine sarktığını gördü. Keşan´da özel bir kliniğe getirilen köpeğin çekilen röntgende boğazına olta iğnesi kaçtığı belirlendi. Ameliyata alınan köpeğin boğazına kaçan olta iğnesi çıkarıldı. Sağlığına kavuşan köpek, Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği tarafından sahiplendirildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-09-11 10:58:57
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