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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde köpeğin boğazına kaçan olta iğnesi, ameliyatla çıkarıldı.

Keşan´a bağlı Danişment köyü sahilinde vatandaşlar bir köpeğin ağzından misine sarktığını gördü. Keşan´da özel bir kliniğe getirilen köpeğin çekilen röntgende boğazına olta iğnesi kaçtığı belirlendi. Ameliyata alınan köpeğin boğazına kaçan olta iğnesi çıkarıldı. Sağlığına kavuşan köpek, Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği tarafından sahiplendirildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-09-11 10:58:57



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