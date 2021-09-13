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Bakan Yanık, doğa kampında gençlerle bir araya geldi

DHA

Bakan Yanık, doğa kampında gençlerle bir araya geldi


Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Edirne´nin Keşan ilçesindeki Gökçetepe Orman Kampı'nda, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları düzenlediği `Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda gençlerle buluştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları´nın düzenlediği `Eğitim ve Motivasyon Kampı'na katıldı. Gökçetepe Orman Kampı alanındaki etkinlikte Bakan Yanık´a, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da eşlik etti. Helvacıoğlu, Bakan Yanık´a, hasır sepet hediye etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TELEFONLA BAĞLANTI KURDU
Konuşma yaptığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefondan görüşen Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan´a kampta 300´den fazla kız öğrencinin olduğunu belirterek, selamlarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının verimli geçmesini temenni ederek, "Bu verimli çalışmaların bundan sonraki süreçte de devamını temenni ediyorum. Bu yaz yapılan kamplar, inanıyorum ki gerek kızlarımızın, gerek erkeklerimizin geleceğine yönelik çok büyük faydalara vesile olacaktır. Dolayısıyla birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizi özellikle devam ettirmesini temenni ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.
`GENÇLERİMİZİN YOLLARININ AÇIK OLMASINI DİLİYORUZ´
Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık´ı ağırlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın telefon bağlantısıyla katıldığı AK Parti İstanbul Gençlik Kolları eğitim ve motivasyon kampındayız. Gençsin sen önde yürü. AK Parti Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanımız Belgin İba ve AK Parti Keşan İlçe Başkanımız Gürcan Kılınç ile birlikte İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı´nın düzenlediği eğitim ve motivasyon kampında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık´ı ağırladık. İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanımız Osman Tomakin öncülüğünde günümüz gençlerinin pozitif enerjisini yakından hissettik. Bakanımıza teşekkür ediyor, gençlerimizin yollarının açık olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Politika Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-09-13 10:23:34

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