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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilerine ayakkabı alabilmek için inşaatlarda amelelik yapıyor

İHA

Öğrencilerine ayakkabı alabilmek için inşaatlarda amelelik yapıyor

Edirne’de Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan Çekiç, dezavantajlı öğrencilerine ayakkabı alabilmek için hafta sonları inşaatlarda amelelik yapıyor.
Edirne’de yüz yüze eğitimin başlamasının ardından Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan Çekiç bazı öğrencilerin ayakkabılarının yırtık olduğunu fark etti. Bunun üzerine harekete geçen Çekiç, hafta sonu inşaatlarda amelelik yapmaya başladı. Çekiç, inşaatlarda kazandığı yevmiye ve inşaat sahibi, ustaların destekleriyle 128 öğrencinin ayakkabı ihtiyacını karşılayana kadar çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Dezavantajlı öğrencilerin çok olduğunu ve Mithatpaşa İlkokulu’nda müdürlük yaptığını dile getiren Ertan Çekiç, yüz yüze eğitimin başlamasıyla bazı öğrencilerin ayakkabılarının eski olduğunu fark ettiğini ve öğrencilerine ayakkabı alabilmek için inşaatlarda yevmiyeli amelelik yaptığını söyledi. Çekiç, “Öğrencilerimin fırsat eşitliğinden en üst seviyede yararlanabilmeleri için ne yapabilirim diye düşündüm. Ben Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın ustalarıyla görüşerek, onların da desteğiyle bu kararı aldım. Ben amelelik, onlar da ustalık yaparak, ihtiyacı olan öğrencilerime destek olacağız. Ben bugünkü yevmiyemi, ustalar ise kendi yevmiyelerini okulumuzun öğrencilerine ayakkabı ihtiyacı olarak sağlayacağız. Edirne’de gerçekten eğitime destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bugün bir kişi ile iki öğrencinin ayakkabı ihtiyacı karşılanacak, biz 10 kişiyiz. Böyle olunca 20 öğrencinin ayakkabı ihtiyacını bugünkü çalışmamızla karşılamış oluyoruz” dedi.
İnşaat sahibi Nurettin Ertek ise, eğitim için katkıda bulundukları için sevindiklerini belirterek, “Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan hocamız geldi ve bizimle çalışmak istedi. Durumu olmayan öğrencilerine ayakkabı alabilmek için inşaatımızda amelelik yapıyor. Biz de eğitime katkıda bulunmak için desteklerimizi veriyoruz” şeklinde konuştu.
Gururlandıklarını belirten inşaat işçisi Sadık Alpdeyin, “Gururlandık yani. Böyle öğretmenleri bu zamanda görmek gerçekten gurur verici ve kendisini tebrik ettik. Biz de kendisine destek olmak için elimizden geleni yapacağız. Bütün insanlara bu şekilde yardım çağrısında bulunuyoruz. Her şey eğitim için, her şey çocuklar için” ifadelerini kullandı.

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