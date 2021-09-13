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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzinden gittiği babasıyla aynı fakültede öğrenim görecek

İHA

İzinden gittiği babasıyla aynı fakültede öğrenim görecek

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Bahadır Alp Sönmez, babası Dr. Yaşar Sönmez’in yıllar önce mezun olduğu okulda öğrenci oldu.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Dr. Yaşar Sönmez’in oğlu Bahadır Alp Sönmez, babasının izinden giderek aynı üniversiteyi ve fakülteyi tercih etti. 2021 YKS’de önemli bir başarıya imza atan Bahadır Alp Sönmez, babasının 35 yıl önce kapısından girdiği Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci oldu. Balkan Kongre Merkezi’nde yapılan kayıt sırasında oğlunu yalnız bırakmayan Dr. Yaşar Sönmez, 35 yıl aradan sonra aynı heyecan ve mutluluğu yaşadığını söyleyerek, “35 yıl önce bu duyguyu yaşarken köklü geçmişe sahip Tıp Fakültemizin ilk öğrencilerindendim. O yıllarda hocalarımızın özverileri ve gayretleriyle pek çok arkadaşımız güzel yerlere geldi. Tıbbın her alanında başarılı kariyer yapmış sayısız hekimler yetişti. Ne
mutlu ki o güzel günlerden bugünlere kadar geldik. Trakya Üniversitesinden başladığımız günkü gibi çok mutlu olarak ayrıldık. Dilerim ki buraya gelen tüm çocuklarımız, evlatlarımız Trakya Üniversitesinin ve Edirne’nin bu öğrenci kenti havasını teneffüs etsin, yaşasın. Bugün buraya ilk geldiğim an yaşadığım heyecanı ve gururu yaşıyorum. Yıllar sonra aynı sıralarda aynı heyecanla oğlum oturacak, çok mutluyum” dedi.
Nitelikli eğitimin hekimler için önemli olduğunu ve Trakya Üniversitesinde de nitelikli bir eğitim verildiğini söyleyen Dr. Yaşar Sönmez, “Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi bu anlamda uluslararası bilinirliğe ve yetkinliğe sahip. Nitelikli eğitici kadrosu, akredite eğitim programları ve üst düzey donanımlı hastanesiyle geleceğin hekimlerini yetiştiriyorlar. Evlatlarımızın başarılı birer hekim olmalarını istiyoruz, çünkü yakın gelecekte sağlığımız onlara emanet. Tıp Fakültesinin birikimi, geleneği ve vizyonuyla yetişmiş başarılı birer hekim olacaklarına yürekten inanıyorum. Tüm öğrencilerimize ve hocalarımıza sağlıklı, kesintisiz ve başarılı bir eğitimöğretim dönemi diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Daha çocukken babam gibi doktor olmak istiyordum"
Babasının okuduğu fakülteyi seçen Bahadır Alp Sönmez ise, yıllar sonra babasıyla aynı okulda öğrenim görecek olmanın sevincini ve gururunu yaşadığını söyledi. Hemen her evladın hayal ettiği bir tabloyu yaşadığını belirten Sönmez, “Çocukluk hayalimi gerçekleştireceğim için ilk günden daha heyecanlı ve mutluyum. Daha çocukken babam gibi doktor olmak istiyordum. Tercihimde babamın bu okuldan mezun olması benim için çok etkili oldu. Aynı azim ve tempoda çalışıp babam gibi başarılı bir hekim olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

“Trakya Üniversitesinin evlatları büyüyor ve onların evlatları aynı üniversitede yetişiyor”
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin köklü bir tarihi geçmişe sahip olduğuna ve uzun yıllar sayısız hekim yetiştirdiğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinin yetiştirdiği evlatlar büyüyor, onların evlatları artık bu sıralarda yetişiyor. Böyle güzel anları görebilmek, yaşayabilmek çok mutluluk verici. Evladımız, babasının yolundan giderek hekimlik mesleğini seçmiş ve onun mezun olduğu okulu tercih etmiş. Kendisini yürekten kutluyorum. Babasıyla meslektaş olduğu günleri de göreceğimize inanıyorum. Nesilden nesle geçen köklü, yerleşmiş bir geleneğimiz olduğunu görmek güzel. İnşallah bundan sonra yeni yetişecek evlatlarımızın çocukları da bu kültürle büyüyecek” dedi.
Babasının mezun olduğu okulda öğrenim görmeye hazırlanan Bahadır Alp Sönmez’in kaydını Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaptı.

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