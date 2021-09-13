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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İpsala’da Yatırım, Tanıtım Proje Koordinasyon toplantısı

İHA

İpsala’da Yatırım, Tanıtım Proje Koordinasyon toplantısı

Edirne'nin İpsala ilçesinde Kaymakam Ekrem Güngör Başkanlığında yapılan Kent Konseyi, Yatırım ve Tanıtım Proje Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
İpsala Atatürk İlkokulu konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Ekrem Güngör, Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ufuk Atalay, Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, İpsala merkez mahalle ve köy muhtarları, daire amirleri, okul müdürleri ile İpsala Konsey üyeleri katıldı.
Toplantının ana gündemiyle ilgili bilgi veren Kaymakam Güngör, ilçenin ekonomik ve sosyal alanlarda kalkınma ve gelişmesine yönelik faaliyetler ile girişim ve yatırımların artırılması için kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları arasında işbirliğini geliştirmesinin gerektiğini vurguladı. Kaynakların yerinde ve etkin kullanımının sağlanmasına önem verdiklerini dile getiren Güngör, yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle bölgesel gelişmeyi hızlandırmayı, merkez, belde ve köylerde mevcut sorunların çözümüne yönelik proje geliştirmeyi, eğitimin kalitesini ve başarısını arttırmayı, okulların sorunlarını çözmeyi hedeflediklerini belirtti. Toplantıda ayrıca şu konular görüşüldü:
"Trafik, asayiş ve güvenlik sorunlarına çözme konusunda, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile istişare etme, öncelikleri belirleme, projeler konusunda sinerji oluşturma, kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı projeler ile ilgili araştırma, geliştirme faaliyetleri yapma, İpsala'da yürütülmekte olan projeleri destekleyerek, ilçe genelinde koordinasyonu sağlamak amaç edinilmiş, komisyon çalışmalarına hızla devam edecektir."

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