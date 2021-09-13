Kaçak avcılığa geçit yok

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Eylül ayının ilk haftasında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da 589 avcı denetlendi.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı avcılığı önlemek amacıyla av koruma ve kontrol faaliyetlerine aralıksız olarak devam ediyor. Kaçak ava geçit vermeyen ekipler yaptıkları denetimler sonucunda kaçak avlanan 17 kişiye idari yaptırım uyguladı.



36 teyp ile 3 tüfeğe el konuldu

Edirne DKMP Şubesi tarafından yapılan açıklamada, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da 589 avcının denetlendiği belirtildi. Farklı noktalarda yapılan denetimlerde kurallara uymayan 17 avcıya idari yaptırım uygulandığı bildirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı avcılıkta kullanılan 36 teyp ile 3 tüfeğe de el konulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, kaçak avla mücadele ile av kontrolünün 7/24 devam ettiği vurgulandı.

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