En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitme hazırlığında olan terör örgütü PKK şüphelisi Edirne'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçiş yapacağı istihbaratı doğrultusunda Edirne'nin Uzunköprü ilçesi mevkiinde PKK terör örgütü şüphelisi M.Y’nin içinde bulunduğu otomobilli durdurarak şüpheliyi gözaltına aldı.

Yunanistan'a kaçma girişiminde olduğu öğrenilen M.Y'nin "terör örgütü PKK'ya üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.