Yunan güvenlik güçleri, dövüp elektrik verdikleri göçmenleri Türkiye'ye geri itti



Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'den yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen bir grup Faslı göçmen, Yunan güvenlik güçlerince darp edildi. Raşit Hamid "Yunanistan'da bizi yakaladılar ve dövdüler. Vücudumuza elektrik verdiler sonra bizi Türkiye'ye geri attılar. Geri attıklarında üzerimizde hiç kıyafet yoktu" dedi.

Edirne'den Avrupa ülkelerine gitmek için yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen bir grup Faslı göçmen, Yunan güvenlik güçlerine yakalandı. İddiaya göre, Yunan güvenlik güçleri, göçmenleri dövüp şok cihazıyla vücutlarına elektrik verdi. Daha sonra kıyafetlerini aldıkları göçmenleri Türkiye'ye tarafına zorla gönderildi. Türkiye sınırında köylüler tarafından bulunan göçmenlere, giyecek ve yiyecek verildi.

Çıplak ayaklarla İstanbul'a geri gitmeye çalışan göçmenlerden Fas uyruklu Raşit Hamid, Yunan sınır güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kaldıklarını söyledi. Kendileri gibi yaklaşık 200 kişinin de şiddete uğradığını söyleyen Hamid, "Yunanistan'da bizi yakaladılar ve dövdüler. Vücudumuza elektrik verdiler sonra bizi Türkiye'ye geri attılar. Geri attıklarında üzerimizde hiç kıyafet yoktu. Üzerimizdeki kıyafetlerin hepsini köyden verdiler. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi. Göçmenler, Edirne'den İstanbul'a gitmek üzere ayrıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU

2021-09-14 11:46:06



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