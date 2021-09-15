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(Özel) Üniversite öğrencilerinin gelişi esnafı sevindirdi Öğrenci şehri Edirne’de yüz yüze eğitime geçilmesi ile ciğerciden şekerlemeciye, zücaciyeciden bakkalına kadar her kesimde hareketlilik yaşanması bekleniyor

İHA

(Özel) Üniversite öğrencilerinin gelişi esnafı sevindirdi Öğrenci şehri Edirne’de yüz yüze eğitime geçilmesi ile ciğerciden şekerlemeciye, zücaciyeciden bakkalına kadar her kesimde hareketlilik yaşanması bekleniyor

Üniversite öğrencilerinin en çok tercih ettiği illerden birisi olan serhat diyarı Edirne’de yüz yüze eğitime geçilmesi kararı esnafları sevindirdi. Öğrenci şehri olarak da bilinen Edirne’de yüz yüze eğitime geçilmesi ile birlikte ciğerciden şekerlemeciye, zücaciyeciden bakkalına kadar her kesimde hareketlilik yaşanması bekleniyor.
Covid19 salgını sebebiyle yaklaşık 1 buçuk yılı aşkın süredir kapalı kalan üniversitelerde yeniden yüz yüze eğitime geçilmesi, öğrencileri olduğu kadar Edirne’deki esnafları da sevindirdi. 55 bin öğrenciyi ağırlayan Edirne’de yüz yüze eğitim süreci öncesi hareketlilik yaşanmaya başladı. Salgın sebebiyle zor günler geçiren esnafların yüzü, yaz ayında yaşanan gurbetçi akınının ardından üniversite öğrencileriyle gülecek. Üniversitelerde 27 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitim süreci öncesi kalacak yer telaşına başlayan öğrenciler, eksiklerini ise kentteki esnaflardan tamamlıyor.

“Öğrencilerin ekonomiye katkısı büyük”
1516 ay gibi uzun bir aradan sonra öğrencilere kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne’deki öğrenci sayısının ve bu öğrencilerin ekonomiye katkısının büyük olduğunu vurguladı. Edirne ticari hayatındaki işletmeler olarak öğrencilere sahip çıkılması gerektiğine değinen Zıpkınkurt, yalnız ev kirası olarak değil, fahiş fiyat, fiyat etiketi ve öğrencilerle olan ilişkilerin çok ciddi anlamda irdelenmesi, öğrencilere yardımcı olunması gerektiğini vurguladı. İş adamlarının ürünleri uygun fiyatlı olarak öğrencilere sunması gerektiğini aktaran Zıpkınkurt, kentteki esnaflara ve iş adamlarına öğrencilere sahip çıkmaları ve bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatma çağrısında bulundu. Salgınla mücadelede etkin rolü olan aşı çalışmaları konusunda gereken hassasiyeti gösterdiklerini söyleyen Zıpkınkurt, aşı, hijyen, maske kurallarına uyuma dikkat edeceklerini ve bu konudaki çalışmalarının salgın bitene kadar devam edeceğini dile getirdi.

“Edirne öğrencilerini bekliyor”
Bir buçuk yıl sonra üniversite öğrencilerinin gelmeye başlaması ile birlikte hareketlilik yaşanmaya başladığını söyleyen Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış ise, “Edirne öğrencilerini bekliyor. 55 bin tane öğrenci gelecek. Bunlar Edirne’de bir canlılık oluşturacak. İnşallah bu şekilde devam eder. Herkesin tedbirlere uymasını riayet ediyoruz. Esnaf olarak tekrardan kapanmalar istemiyoruz. Herkese hayırlı olsun” dedi.
Yaklaşık 5560 bine yakın öğrencinin Edirne’ye geleceğini ve bu durumun bir ekonomik girdisi olacağını aktaran Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, bu durumun esnaftan ev sahiplerine, bakkalından marketine kadar her kesime getirisi olacağını söyledi. Edirne’nin turizmle geçinen ve öğrenci kenti olduğunu belirten Dinar, “Edirne olarak en büyük karlarımızdan birisi de her yıl 5560 bin tane kardeşimizi birer fahri turizm elçisi yapacağız. Gittikleri yerde Edirne’yi anlatacaklar. Anlattıkları kişiler bize turist olarak geri dönecek. Bu da bizim için muhteşem bir kazançtır. Ekonomik ve kültürel olarak da bir farklılık yaşanacak. Çok muhteşem bir şey. Kardeşlerimizi dört gözle bekliyoruz” dedi.

“Edirne ekonomisi canlanmaya başladı”
Edirne ekonomisinin canlanmaya başladığını ifade eden Dinar, “Bir hafta önce kayıt yaptırmaya geldiklerinde ev ve yurt aramaya başladılar. Anneler babalar gelmeye başladı. Şimdi okul başlayacak. Veliler de bir gidip dolaşalım çocuklarımızı diyecekler. Bu da Edirne turizmine tekrar katkı sağlayacak. Onlara şimdiden Allah zihin açıklığı versin diyorum” diye konuştu.
Üniversite öğrencilerinin gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Saraçlar Caddesi esnafından Levent Yaçı, “Bu küçük esnafımız ve biz dahil herkesin beklediği bir tabloydu. Bize can suyu olacağına inanıyorum. İnşallah Edirne'miz eski haline dönecek. Vatandaşlarımızdan üniversite öğrencileri olsun, ortaokul öğrencileri olsun onlara gereken yardımı ve inisiyatifi göstermelerini istiyoruz” dedi.
Yüz yüze eğitime geçilmesinin esnafı olumlu etkilediğini aktaran Çilingirler Caddesi esnafından Ahmet Çakır, turizm ve öğrenciden geçinen Edirne’de yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından ticari hareketlilik yaşanmasını beklediklerini aktardı.

“Öğrenci kartı ile daha ucuza binebilecekken sürekli 4 lira vermek zorunda kalıyoruz”
Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bölümü öğrencilerinden Alaz Kırlı ise, Denizli’den geldiğini ve Edirne’nin geldiği yerden daha pahalı bir şehir olduğunu aktardı. Esnafın yüzünün öğrenciler geldiği zaman güldüğünü söyleyen Kırlı, “Biz onlar için bir kaynağız ama öğrencinin de bir canı var. Bu kadar pahalılığa ve zorlamaya gerek yok. Esnaftan ziyade aslında kalma yeri konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bunlar daha büyük sıkıntı. Barınma olarak burada mağduriyet yaşıyoruz. Diğer türlü otobüs çok sıkıntılı. Kart çıkaramadık, ikametimizi istiyorlar. Okulumuz diğer bölümlere göre erken açıldı. Biz şu an misafir öğrenci olarak yurtta kalıyoruz. İkametimiz burada değil. Öğrenci kartı ile daha ucuza binebilecekken sürekli 4 lira vermek zorunda kalıyoruz. Gün içinde en az üç kez otobüs kullanıyoruz. Bu da bizim için ekonomik bir zorluk oluyor. Buna bir çözüm istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Genel olarak daha çok küçük esnafla iç içe olan bir şehir”
Trakya Üniversitesini kazanan öğrencilerden Doğa Çankaya, daha önce Edirne’ye gezmeye geldiğini ve çok yabancılık çekmediğini söyledi. Edirne’nin genel olarak daha çok küçük esnafla iç içe olan bir şehir olduğunu aktaran Çankaya, "Ulaşımı Tekirdağ’a göre çok zor geldi bana. Ulaşımda sıkıntı yaşıyorum. Çünkü saat kaçta geçtiği belli değil. Sürekli taksi kullanmak zorunda kalıyoruz, o yüzden biraz zorlandım. Evin önünden üç hat geçmesine rağmen üniversiteye sadece bir tanesi gidiyor. O da saatte bir geçiyor. Evimin yakınında olduğu için her şeyi ucuzluk pazarı tarzı bir yerden aldım. Fiyatlar Edirne’de çok artmamış ama yine de öğrenciye biraz daha yardım yapılabilir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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