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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir sınıfta 4 pozitif vaka çıktı, sınıf karantinaya alındı

İHA

Bir sınıfta 4 pozitif vaka çıktı, sınıf karantinaya alındı

Edirne Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda bir sınıfta 4 öğrencinin korona virüs testleri pozitif çıkınca sınıf karantinaya alındı. Evlerine gönderilen sınıftaki öğrenciler 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacak.
Edirne Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda bir sınıfta öğrencilerde korona virüs belirtileri tespit edildi. Hızlıca öğrencilere korona virüs testi yaptırıldı. 4 öğrencinin korona virüs testi pozitif çıkınca sınıfta bulunan tüm öğrenciler evlerine gönderildi. Bu öğrencilerin 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları öğrenildi.

“Vaka artışı çok hızlı oldu”
Veli Der Derneği Edirne Başkanı Benay Gürsel, Edirne’de bazı okullarda korona virüs vakalarının artmaya başladığını öne sürerek, “Edirne’de iki sınıf karantinada. Ancak diğer okullardan da pozitif vaka haberlerini maalesef alıyoruz. Vakalar 1415 gün geçtikten sonra yavaş yavaş başlar diye düşünüyordum ama Edirne’de çok hızlı oldu vaka artışı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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