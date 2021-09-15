1. Ordu Komutanı Korgeneral Yeni Edirne'de

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1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile 1. Ordu Komutanı olarak atanan Korgeneral Kemal Yeni, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti. Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Korgeneral Yeni'ye görevinde başarılar diledi. Vali Canalp'ın Korgeneral Yeni'ye Selimiye Camii tablosu hediye ettiği ziyarette 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan da hazır bulundu.

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