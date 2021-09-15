Edirne'de sağanak etkili oldu

Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, öğleden sonra aniden başlayan şiddetli yağmur, 10 dakika sürdü. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına sığındı.
Kentte öğleden sonra sağanak etkili oldu. Yağmura okuldan ve işten çıkarken hazırlıksız yakalananlar, yollarda zor anlar yaşadı. Saraçlar Caddesi'nde yürüyenler, sağanak sırasında tente ve saçak altlarına yağmurun dinmesini bekledi. Yollarda ise kısa sürede su birikintilerinin oluştuğu görüldü. Şiddetli yağmur, 10 dakika sürerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün yer yer etkili olmaya devam edecek. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2021-09-15 16:51:46
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