Edirne’de ŞED kuşanma töreni canlandırıldı

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında 2021 yılının Ahisi seçilen, 70 yaşındaki 45 yıllık tornacı ustası Adnan Varsavaş, düzenlenen törenle ŞED kuşandı.

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ve Edirne Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (EDESOB) işbirliğinde düzenlenen 34. Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri devam ediyor. Hafta başında yürüyüşle başlayan Ahilik Haftası bugün ise ŞED Kuşanma töreni ile devam etti.

Ticaret İl Müdürlüğü, Edirne Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (EDESOB) ve Edirne Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kooperatifi tarafından Atatürk Anıtı önünde Yılın Ahisi seçilen 70 yaşındaki 45 yıllık tornacı ustası Adnan Varsavaş'a ŞED Kuşanma Töreni gerçekleştirildi.

ŞED Kuşanma Törenine, Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, Edirne Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cingöz, oda başkanları ve esnaflar katıldı. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Edirne Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Ahiliğin sanat, ticaret ve mesleğin olgun kişilik, ahlak ve doğruluğun iç içe girmiş bir alışımı olduğunu söyledi. Ahi diye anılan kişinin ticaret ve meslek sahibi olduğunu aktaran Cingöz, bununla birlikte olgun, ahlaklı, merhametli ve her davranışta dürüst, güvenilir kişi olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından yılın ahisi Adnan Varsavaş'a ŞED kuşatılarak plaket verildi. 2021 yılı Çırağı Hüseyin Çiftlikçi, yılın kalfası Serkan Tülü'ye de plaket takdim edildi.

Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törenin ardından Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifleri üyelerinin Saraçlar Caddesi'nde açtığı stantlar gezildi.

Ahilik Haftası kapsamında açılan stantlar 3 gün boyunca açık kalacak. 17 Eylül 2021 Cuma günü ise EDESOB tarafından Üç şerefeli Camii'nde mevlit okutulacak.

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