Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri topluluğunun konseri öncesi konsere gelenlere HES kodu ve aşı sorgulaması yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu 20212022 sanat sezonu açılış konseri topluluk bahçesinde gerçekleştirildi. Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu binası bahçesinde gerçekleştirilen 20212022 sanat sezonu açılış konserine girişte katılımcılar HES kodu sorgulamasının ardından içeriye alındı.

Sanat sezonunun ilk konseri yoğun ilgi gördü. Konser biletleri Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nden gelen onay doğrultusunda tam bilet 30 liradan indirimli ise 20 liradan satışa sunuldu. İnternet üzerinden ve topluluk binasında satışa sunulan biletlerden neredeyse tamamına yakın büyük bir bolümü satıldı. Korona salgını sebebiyle uzun süredir etkinliklerin yapılmamasından dolayı Türk Sanat Müziği seven vatandaşlar özledikleri gibi keyifli anlar yaşadı. Sanat Yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetimindeki 'İstanbul Şarkıları' konserinde hicaz makamından sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul, Ada sahillerinde bekliyorum, Taşa çaldım ayva ile narımı, Şu gelen atlı mıdır, Bir Harbiyeli Çamlıca'da gönlümü çaldı gibi eserlere yer verildi.

Düzenlenen konsere Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Topluluk Müdür Vekili Gökçe Bahar Bahçe, müzikseverler ve vatandaşlar katıldı.

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