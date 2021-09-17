Edirne'de okul çevresi denetimi; 3 kilo tütün ve 21 bin makaron ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince okul yakınındaki market ve evde yapılan aramalarda, 3 kilo 430 gram kıyılmış tütün ile 21 bin 160 makaron ele geçirildi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, `çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri denetim uygulaması´ kapsamında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi´ndeki Bademlik İlkokulu´na yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan Arkadaş Sokak´taki market ile evde arama yaptı. Ruhsatsız olduğu ve TAPDK belgesi bulunmadığı belirlenen marketle yakınındaki evde yapılan aramalarda; 3 kilo 430 gram kıyılmış tütün, tütünle doldurulmuş 10 bin 160 makaron, 11 bin boş makaron ve 290 kilitli poşet ele geçirildi.
Market işletmecisi hakkında `5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet´ ve `4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a muhalefet´ suçlarından adli ve idari soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-09-17 09:56:36
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.