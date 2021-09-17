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Sitede 'kayıp kedi' iddiası, tarafları mahkemelik etti

DHA

Sitede 'kayıp kedi' iddiası, tarafları mahkemelik etti


Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Meliha Yüksel, yalnız yaşadığı sitedeki evinde beslediği kediyi yavrularıyla çuvala koyup, attıklarını iddia ettiği site yöneticisi ve görevlisinden şikayetçi oldu. Yüksel'in kedileri attığını öne sürdüğü ve hakkında suç duyurusunda bulunduğu site görevlisi Erdoğan Bozkurt, kendilerine iftira atıldığını, hakarete uğradıklarını savunarak, "Sopayla kapımıza dayandı. Kedilerini bizim attığımızı iddia etti. Beni mahkemeye de verdi. Ben de kendisine tazminat davası açacağım hakaretten dolayı" dedi.
Fatih Mahallesi'ndeki TOKİ Evleri Hadım Ağa Sitesi'nde oturan Meliha Yüksel, evinde baktığı kedilerden birinin 'kötü koku' gerekçesiyle site yönetimi tarafından çuvala koyulup, çöpe atıldığını öne sürdü. İddiaya göre Yüksel, olay sonrası konuyu konuşmak üzere gittiği site görevlisi Erdoğan Bozkurt'un eşi tarafından darbedildi. Bozkurt ise Yüksel'in engelli çocuğuna hakaret ettiğini ileri sürdü. Site görevlisi Bozkurt ve yönetim, iddiaları kabul etmezken, Meliha Yüksel ise darbedildiği gerekçesiyle taraflardan şikayetçi oldu.  
Olayla ilgili savcılığa gidip şikayetçi olduğunu söyleyen Meliha Yüksel, "Beslediğim kedilerden biri hem site yönetimi ve birkaç vicdansız komşum tarafından gece çuvala koyularak atıldı. Aynı zamanda yavruları ve diğer kediler de atılmaya başlandı. Kedi evleri de atılıyor. Hayvanseverlere böyle şeyler yapılmamasını ve caydırıcı cezaların verilmesini istiyoruz. Aynı zamanda darba da uğradım site görevlisinin eşi tarafından. Ben kedileri onların attığını düşündüğüm için kapılarına gittim ve tartışma kavgaya dönüştü ve kendisi tarafından kollarıma vuruldu. Savcılığa şikayetçi oldum" dedi.
'TASMASINI YERDE BULDUM'
Evinde 2 kediye baktığını belirten Yüksel, "Sadece 2 kedi bakıyordum ben ve o 2 kediyi sığdıramadılar bu siteye. Bu blokta sevmeyen 2-3 komşum var ve çok zorluk çıkarıyorlar bana. En sonunda da hayvanımı götürüp attılar, belki de öldürdüler çünkü boynundan tasmalarını da çıkarıyorlar ve tasmayı da yerde buldum. Bu tasma koparma olayı da üçüncü oluyor. Hayvanlarımın kimseye zararı da yok. Hepsi aşılı, sahipli hayvanlar. Güya koku olduğu bahanesiyle hayvanımı götürdüler gizlice ve attılar. Kimin yaptığını maalesef tespit edemiyorum. Hakkımı aramayı düşünüyorum" diye konuştu.
'BİZE İFTİRA ATILIYOR'
Kendilerine büyük iftira atıldığını savunan site görevlisi Erdoğan Bozkurt da "Bize büyük bir iftira atılıyor. Ne onun kedisini gördük ne biliyoruz ne de duyduk. Bunlar komple iftira. Biz onun kedisini falan atmadık. Bizim evimize geldi, sopayla kapımıza dayandı. Kedilerini bizim attığımızı iddia etti. Biz görmediğimizi, duymadığımızı söyledik ve üzerine kapıyı kapattım. Tekrar kapıma vurmaya başladı. Benim de engelli bir çocuğum var, o emekleyerek geldi kapıyı açtı ve 'Benim babam öyle bir şey yapmaz, yapana da karşı çıkar' dedi. O da karşılık olarak 'Sizin Allah belanızı vermiş, bak çocuğun sürünüyor' diyerek hakaretlerde bulundu sonra yeniden kapıyı yüzüne kapadım ve kendisi gitti" dedi. 
'HAKARETTEN TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM'
Kendilerinin de site etrafındaki sokak hayvanlarını beslediklerini belirten Bozkurt, "Biz öyle bir şey yapmış olsak buradaki parkta köpek var, benim bölgede de baktığım 7-8 kedi var ve en az 4-5 tanesi anne. Yapsak onlara yapardık. Ekmek çıkıyor onları beslemek için çöpün kenarına koyuyoruz, sularını koyuyoruz. Allah'a şükür, hayvan sevgimiz var. Atacak kadar da duygusuz değiliz. Gece saat 11'de, 12'de polise ifade verdim evimi bastığı için. Beni mahkemeye de verdi. Ben de kendisine tazminat davası açacağım hakaretten dolayı" diye konuştu. 
'BİR ŞEYLERİ GERÇEKMİŞ GİBİ KAFASINDA KURUYOR'
Site yönetim başkanı İlbey Cengiz ise Yüksel'in konuyu takıntı haline getirdiğini ve kafasında kurduğunu iddia etti. Cengiz, "Bu konuyu takıntı haline getirdiği için bloktaki herkesi rahatsız ettiği gibi sitede herkesi rahatsız etti. Muhatabı ben olduğum halde evime kadar gelip eşimi, kızlarımı rahatsız etti. Yanımda çalışan arkadaşları da bu konuda sorumlu tuttu. Komşumuz maalesef bir şeyleri kuruyor, onu gerçekmiş gibi yaşandığına inanarak etrafı rahatsız ediyor. Üzülüyoruz, Allah ona da bize de yardımcı olsun. Sitemizde huzur kalmadı onun yüzünden" dedi.
Kimsenin, Meliha Yüksel'in kedileriyle uğraşmadığını iddia eden İlbey Cengiz, "Ofisimize adeta baskın yaptı. Gece yarısı polis geliyor kapıya, hakkınızda şikayet var diyor. Gittik gece yarısı ifade verdik. Bence bu işi kabullensin, kimse onun kedisiyle uğraşmıyor. Sitemizde başıboş köpekler var, çocuklarımız onlarla beraber büyüyorlar. Biz neyi ne zaman yapacağımızı bilen insanlarız, sahipli hayvanı da kaldırıp yere atacak değiliz. Hayvanlara burada kimse sert davranmıyor. Komşularımızın da insan, hayvan ve doğa sevgisini sorgulamıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-09-17 14:02:57

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