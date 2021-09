AK Parti´li Aksal: Tekrar iş yerlerimizin kapanmaması için aşı olmamız gerekiyor

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, esnafa yönelik olarak kısıtlamaların geri gelmemesi için herkesin aşı olması gerektiğini belirterek, "O kısıtlamalara gitmememiz için de hepimize çok büyük görev düşüyor. Şu an elimizdeki en büyük silah aşı. Lütfen aşılarımızı olalım ve etrafımızdakilerin de aşı olması için büyük çaba sarf edelim" dedi.

Keşan Belediyesi tarafından Ahilik Haftası nedeniyle, 'Keşan'da ticaretin kökleri' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, muhtarlar, STK ve siyasi parti temsilcileri ve esnaf katıldı.

`ŞU AN ELİMİZDEKİ EN BÜYÜK SİLAH AŞI´

Etkinlikte konuşan Milletvekili Fatma Aksal, halen koronavirüs salgınıyla mücadele edildiğini belirterek, "Tabii ki esnafımız, ticaret erbabımız bu süreçte çok büyük fedakarlıklar yaptılar. Ama tabii ki tüm dünyada bu yaşanıyordu. Birinci önceliğimiz insanların sağlığını korumaktı. Birçok ülke vatandaşına ağrı kesici bulamazken, biz herkesi tedavi ettik. Şimdi de bütün vatandaşlarımızı aşılamaya çalışıyoruz. Toplumsal bağışıklık kazanmamız çok önemli. Biliyorsunuz pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte esnaf ekonomi canlandı. Düğünler başladı. Bu nedenle bakıyorum, giyeceğe, yiyeceğe bütün sektörler hareketlendi. İnşallah tekrar o kısıtlamalara geri gitmeyiz. O kısıtlamalara gitmememiz için de hepimize çok büyük görev düşüyor. Şu an elimizdeki en büyük silah aşı. Lütfen aşılarımızı olalım ve etrafımızdakilerin de aşı olması için büyük çaba sarf edelim. Hepimizin çok yakınında vefat edenler var. Bunların aşı olmadığını duyuyoruz ve çok üzülüyoruz. Tekrar iş yerlerimizin, okullarımızın kapanmaması için mutlaka aşı olmamız gerekiyor. Tabii maske, mesafe ve hijyen de çok önemli" dedi.

`HÜKÜMET OLARAK ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ´

Ahilik Haftası´nın önemine değinen Aksal, "Bizim kültürümüzde ahilik çok önemli. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir geleneğimiz. Toplumun temel taşı, bizim birliğimizin, beraberliğimizin teminatı. Biz de bu geleneği tekrar canlandırmak, bunu tekrar hayata geçirmek, bunu hatırlamak için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu zor dönemde de hükümet olarak esnafımızın yanındayız. Ama tabii ki bize düşen görevlerde var. Unuttuğumuz bazı değerleri tekrar hatırlamamız gerekiyor. Onun için bu programlar çok önemli. Bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programda Keşan´daki en eski esnaflara plaketleri verildi. Çeşitli gösterilerin yer aldığı etkinlik, fotoğraf sergisinin gezilmesi ve katılımcılara ikramda bulunulmasıyla son buldu. DHA-Politika Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

