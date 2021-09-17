Edirne'de 'Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali' başladı



Ali Can ZERAY / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de faaliyet gösteren Arda Bisiklet Derneği (ARDABİS) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali' startı, Trakya Üniversitesi'nin Meriç Nehri kenarındaki sosyal tesislerinden verildi. Etkinliğe yurt içi ve yurt dışından katılan 100'e yakın bisiklet sever Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ve Bulgaristan'a açılan Kapıkule ile Hamzabeyli sınır kapılarına bisiklet turları düzenleyecek.

Edirne'ye yurt içi ve yurt dışından gelen 100'e yakın bisiklet sever, ARDABİS tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali'nde buluştu. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ve Bulgaristan'a açılan Kapıkule ile Hamzabeyli sınır kapılarına düzenlenecek bisiklet turlarını kapsayan festivalin startını Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu verdi. Açılışta konuşan Vali Ekrem Canalp, yapımına başlanan "3 Nehir 1 Projesi" çerçevesinde 30 kilometrelik bisiklet yolunun kente kazandırılacağını, bunun dünya rekoru olacağını söyledi.

Yapılacak parkurun Türkiye ve Dünya'da eşine rastlanmayacak kadar güzellikte olacağını söyleyen Vali Canalp, "30 kilometreli bisiklet parkuru emin olun ki Türkiye'de ve dünyada eşine rastlanmayacak kadar güzellikte bir alan olacak. 3 Nehir 1 Şehir Projesi için nehir zemininde sağlamlaştırma çalışmaları yapıldı. Proje kapsamında nehirlerin etrafında dinlenme alanları ve bisiklet yolları oalcak. Bu bisiklet yollarının toplam uzunluğu 30 kilometre olacak. Bu dünya rekoru olacak" dedi.

Belediye Başkanı Gürkan da kentte bisiklet yollarının genişletilmesi için önemli çalışmalar yapıldığını kaydetti. Gürkan, "Bisiklet sağlıklı yaşam için önemli. Edirne'de bisiklet kullanımı son 10 yıldır ciddi bir ivme kazandı bu bizi sevindiriyor" şeklinde konuştu.

Edirne'de 3 gün pedal çevirecek 100 sporcu, Trakya Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde oluşturulan kamp alanında konaklayıp, gün içinde düzenlenecek etkinliklerle gezerek, kent tanımına da destek verecekleri belirtildi.

Konuşmaların ardından ARDABİS Başkanı Mehmet Fidan, Vali Canalp, Belediye Başkanı Gürkan ve Rektör Tabakoğlu'na forma hediye etti. Festivalin, 19 Eylül Pazar günü sona ereceği belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Start verilmesi

-Tunca köprüsünden geçmeleri

-Bisikletçilerden detay

-İlerlemeleri

-Yoldan detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2021-09-17 14:36:13



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