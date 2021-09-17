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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya Birlik Başkanı Kırbiç: “Ayçiçeği fiyatları düşmeyecek”

İHA

Trakya Birlik Başkanı Kırbiç: “Ayçiçeği fiyatları düşmeyecek”

Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifler Birliğinde Yönetim Kurulu kararıyla başkanlığa getirilen Şafak Kırbiç ayçiçeğinde fiyatların düşmeyeceğini belirtti.

14 Eylül Salı günü Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifler Birliğinde yönetim kurulu kararıyla mevcut başkan Ahmet Akgün'ün yerine yönetim kurulu üyesi Şafak Kırbiç başkanlığa getirildi. Karar sonrası konuşan yeni başkan Kırbiç, Trakya Birlik'e ve camiasına hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Bildiğiniz üzere 14 Eylül tarihinde yönetim kurulu kararıyla kendi aramızda bir görev değişikliği yaptık. Kamuoyunda bazı sosyal medyalarda 'görevden alma' gibi şeyler duyduk ama öyle bir şey yok. Bu sadece yönetim kurulunun kendi arasında görev değişikliğidir. Trakya Birlik'e ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bunlar zaman zaman olan şeyler. Kooperatiflerimizde de zaman zaman görev değişiklikleri oldu. Bunlar yönetim kurulunun kendi arasında aldığı karardır, olağan bir şeydir. Çok da büyütülecek bir durum değil” dedi.

“Ayçiçeği fiyatları düşmeyecek”
Kırbiç, hasadı devam eden ayçiçekle ilgili 2 aydır bakanlıkta, milletvekilleriyle, meclis başkanlarıyla çalışma yaptıklarını belirtti. Kırbiç, "Birlik yönetimi olarak bizim Ankara düzeyinde 2 aydan beri, bakanlıkta, milletvekilleriyle, meclis başkanımızla bu konuda çalışmalarımız yapıldı. Gümrük vergilerinin tamamının konmasa da en azından bir miktarının konmasıyla ilgili konuşuldu. Ancak hükümetiz ve yetkililer bu konuda fiyatların çok düşük olmayacağıyla ilgili bize teyit ettiler. Baktığımızda piyasaların da ilk zamanlardaki fiyatların biraz üzerine çıktığını görüyoruz. Bizim sıkıntımız fiyatların yükselmesinden değil, düşmesinden oluşur. İnşallah öyle bir tablo olmaz. Bundan sonra da önümüze bakacağız” şeklinde konuştu.

Üreticilerin memnuniyetinin artması için desteklemelerin artması gerektiğinin vurgusunu yapan Kırbiç, “Desteklemelerle ilgili zaten bakanlığa ilettiğimiz raporlarda hep bir miktar arttırılması ile ilgili taleplerimiz var, çünkü bu ürün ülke ihtiyacının yaklaşık yüzde 6070'ini karşılamakta. Desteklemelerin arttırılması bizim en önemli taleplerimizden birisi. İnşallah hükümetimiz de bu yönde bir adım atar. Çünkü bir kaç yıl önceye baktığımızda hep ekim alanlarında artma söz konusu. İnsanlarımızı bundan vazgeçirmememiz lazım. Miktarını arttırmak için desteklemelerle, üreticinin memnun hale gelmesiyle bunların telafi edileceği kanaatindeyiz. Trakya Birliğin donanımlı ve başarılı kadroya sahip olduğunu söyledi. Farklı renk ve kokulara sahip bir çiçek bahçesi gibidir. Bu birlik ve beraberliğin güzel olan tarafı da budur. Trakya Birlik ortakları, yöneticileriyle birbirine sevgi bağıyla bağlıdır. Bizim dileğimiz Trakya Birlik'in yöneticisi ve idarecisi kim olursa olsun başarılı olmasıdır. Trakya Birlik ve kooperatif yönetimleri açısından tecrübeli bir yapıya, idari anlamda da genel müdüründen alım merkezindeki arkadaşlarımıza kadar donanımlı ve başarılı kadrolara sahiptir. Trakya Birlik yöneticisi, delegesi ve ortağı olarak bu kurumun geçmişine ve geleceğine karşı hepimizin sorumlulukları vardır. Hepimiz bu sorumluluğu bilmeli, ona göre hareket etmeliyiz. Yıllardır ortağı ve yöneticisi olmaktan gurur duyduğum Trakya Birlik ve ortaklarının menfaatlerini korumanın asli görevimiz olduğunu hiç aklımızdan çıkarmadık. Bizler bu birliğin sadece yöneticileri değil, emanetçileriyiz. Bizim davamız şan, şöhret, makam, mevki, koltuk ve itibar davası değil, bizim davamız hizmet davasıdır" ifadelerini kullandı.

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