Edirne'de refüje çarpan minibüsün sürücüsü öldü 

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, minibüsün refüje çarpması sonucu sürücü Celal Demiralay (58), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Keşan-Uzunköprü yolundaki Maltepe köyü kavşağında meydana geldi. Uzunköprü´den Keşan yönüne giden Celal Demiralay yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkarak, refüje çarptı. Kazada sürücü Demiralay, ağır yaralandı. Demiralay, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Demiralay, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Demiralay´in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu. Jandarmanın, kazayla ilgili inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-09-18 16:36:59
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