Edirne'de sağanak etkili oldu

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Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, aniden başlayan şiddetli yağmur, 10 dakika boyunca etkili oldu. Yollarda su birikintileri oluşurken, yağışa hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trakya ve İstanbul için şiddetli yağış uyarısının ardından Edirne'de, saat 16.30 sıralarında, sağanak başladı. Dışarıda olanlar, yağmura hazırlıksız yakalanırken, sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı. Saraçlar Caddesi'nde yürüyenler, sağanak sırasında tente ve saçak altlarında dinmesini bekledi. Yollarda ise kısa sürede su birikintilerinin oluştuğu görüldü. Şiddetli yağmur, 10 dakika sürerken, yağmur bulutları, gündüzü geceye çevirdi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2021-09-18 17:28:41



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